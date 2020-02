Corso di Formazione MSP Italia

Da: Comune di Comacchio.

Si è concluso sabato scorso il percorso formativo, articolato in quattro lezioni per 16 ore complessive, organizzato dall’ente di promozione sportiva MSP Italia realizzato grazie ad un contributo del Comune di Comacchio presso le palestre del territorio.

Il corso che ha coinvolto educatrici dei servizi educativi per l’infanzia, insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e tecnici delle associazioni sportive dilettantistiche locali, è stato tenuto dal Prof. Secli Paolo docente della Facoltà di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, ed aveva come finalità la formazione a livello sportivo sia dei docenti che dei tecnici sportivi per poter implementare le conoscenze e creare una rete di coordinamento ma soprattutto una uniformità nella didattica sportiva. L’Assessore allo Sport Riccardo Pattuelli commenta: “ringrazio sentitamente Lara Liboni di Msp e Patrizia Buzzi del Servizio Politiche Educative per l’ottima collaborazione che ha portato a concretizzarsi una richiesta nata dal convegno sulla realtà sportiva del Comune di Comacchio svoltosi lo scorso maggio. Ora lavoreremo per ripetere l’esperienza e dare risposte ad ulteriori upgrade formativi”.

Commenta