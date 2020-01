Corso di Team Building all’Università del Volontariato di Ferrara

Da: Ufficio Stampa Agire Sociale

C’è tempo fino al 12 gennaio per iscriversi al corso “Team Building formarsi per lavorare meglio”, promosso nell’ambito dell’Università del Volontariato sede di Ferrara e rivolto a volontari e operatori di enti del terzo settore del territorio ferrarese.

L’obiettivo è sviluppare le capacità legate al fare squadra, gestire dinamiche relazionali e affrontare la complessità dei problemi, un nodo strategico importante anche nel mondo non profit. Il team building, nato negli Stati Uniti in contesti aziendali, realizza un insieme di attività per formare un gruppo di persone orientate a collaborare e a raggiungere un risultato.

Il corso gratuito con iscrizione obbligatoria condotto da Paola Poggipollini, coach professionista in life, team, group coaching, coaching nelle organizzazioni pubbliche, e da Luca Scanavini, business e talent advisor, si articolerà in quattro incontri giovedì 16 e 30 gennaio, 6 e 27 febbraio 2020, dalle 16.30 alle 19.30, presso la Sala Riunioni della Casa del Volontariato, in via Ravenna 52 a Ferrara. Contatti e iscrizioni entro il 12 gennaio 2020: segreteria@agiresociale.it – http://www.univol.it/sedi/ferrara .

