Costituito il Tavolo prefettizio per la stesura del Patto di Sicurezza Urbana della Città di Ferrara.

Da: Prefettura di Ferrara.

Il Prefetto Michele Campanaro ha presieduto stamane, presso Palazzo don Giulio d’Este, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato per la definizione dell’impiego del personale militare messo a disposizione per servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili per l’anno 2020, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, sulla base del Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, datato 5 febbraio 2020.

Alla riunione hanno partecipato il Vice Sindaco di Ferrara Nicola Lodi, il Consigliere provinciale Gino Soncini, il Questore Giancarlo Pallini, il Comandante provinciale dei Carabinieri Gabriele Stifanelli, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Cosimo D’Elia e il Vice Comandante del 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale dell’Esercito di stanza a Budrio (BO) Salvatore Palmiero

“Nel Comitato di oggi – ha sottolineato il Prefetto Campanaro – è stato raggiunto un’importante risultato per ottimizzare il dispositivo di controllo del territorio nel suo complesso. L’impiego dei militari nella sorveglianza fissa H24 presso la sede del MEIS, già partito lo scorso mese di dicembre, si accompagna con la destinazione di una aliquota di personale delle Forze dell’Ordine per il rafforzamento dei servizi di vigilanza in area GAD, che saranno pianificati con cadenza periodica e continuativa, in fasce orarie convenute volta per volta sui tavoli tecnici, per assicurare maggiore efficacia operativa”.

Nella stessa seduta di Comitato, il Prefetto ha, inoltre, annunciato l’avvenuta costituzione del Tavolo prefettizio incaricato dei lavori di stesura del “Patto di Sicurezza Urbana”, contenente un nuovo modello di gestione della sicurezza per la Città estense. Il Tavolo prefettizio, particolarmente qualificato nella sua composizione, sotto il diretto coordinamento del Viceprefetto Vicario, dovrà concludere i lavori entro due mesi, per il successivo parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ed il nulla osta del Ministero dell’Interno.

Al termine della riunione, il Prefetto Michele Campanaro ha consegnato una targa al Questore Giancarlo Pallini, incaricato di guidare dalla prossima settimana la Questura di Ancona, ringraziandolo, anche a nome dei componenti il Comitato, per l’eccellente lavoro svolto in questi anni, con passione e professionalità, a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico della provincia di Ferrara.

