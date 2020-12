Costituzione e attività del Comitato Famiglie Ferrara

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Comitato Famiglie Ferrara

A seguito dell’incontro del 30 settembre con Sindaco e Assessora Kusiak, il Comitato Famiglie Ferrara ha fissato un nuovo incontro, per il 17 dicembre, come da accordi, per confrontarsi sul lavoro svolto dall’Amministrazione durante questi due mesi, specialmente in questo momento così delicato per tutta la fascia infanzia-adolescenza.

Il Comitato ha inoltre inviato al Comune di Ferrara il proprio atto costitutivo, che riporta la data ufficiale del 14 ottobre 2020

Durante l’incontro si discuterà, come da accordi, degli ambiti seguiti dal Comitato quali:

Sport e Palestre

Parchi, aree giochi e relativi arredi

Biblioteche

Centri Famiglie

Informagiovani

Progetti per l’Adolescenza

Manifestazioni Ludico-Formative

Ulteriore importante argomento è quello della Consulta per la Genitorialità (attivata nel 2017 ma non ancora ripristinata dopo l’avvicendamento dell’amministrazione), riguardo alla quale si attendono gentilmente novità dall’Assessora Kusiak.

Ricordiamo che il Comitato Famiglie Ferrara, formatosi a seguito della vicenda estate bambini, si occupa di tematiche relative a infanzia-adolescenza e intende:

_ costituirsi come interlocutore civico attento del Comune di Ferrara per il mantenimento di progetti esistenti e lo sviluppo di nuove progettualità;

_ farsi portavoce delle istanze delle famiglie e dei cittadini del Comune di Ferrara e frazioni;

_promuovere la sensibilità degli organi istituzionali preposti alle tematiche relative a infanzia-adolescenza;

_partecipare direttamente agli incontri ed ai tavoli di lavoro e/o di consultazione

_organizzare campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di tutti gli organi istituzionali che abbiano il potere di intervenire in maniera diretta od indiretta per garantire i diritti dei cittadini .

Il Comitato, trasversale e aconfessionale, è nato dal dialogo e dallo scambio avvenuto tra famiglie. Se si desidera partecipare, sia più attivamente o anche solo per sollecitare nuove idee da sottoporre, ecco tutti i contatti.

Contatti:

_Mail: comitatofamiglieferrara@gmail.com

