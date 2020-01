Da: Confagricoltura Ferrara

Proseguono i “Lunedì dell’Agricoltura”, gli incontri che Confagricoltura Ferrara dedica ogni anno a conoscenza, approfondimento e innovazione.

Il primo, recente e molto partecipato Convegno, dedicato all’utilizzo dei Batteri in agricoltura, ha visto al tavolo dei relatori due fra i massimi esperti del settore, la microbiologa Paula Garcia Fraile, docente e ricercatrice dell’Università di Salamanca e il dottor Emilio Marin, Direttore di Ceres Biotics di Madrid.

Il secondo appuntamento si terrà a Migliarino, presso il Museo del Trotto, lunedì 3 febbraio con inizio alle ore 9.00. “Cover Crops in provincia di Ferrara: una concreta possibilità per migliorare la fertilità del suolo”, questo il tema del Convegno che gode, tra l’altro, del Patrocinio del Comune di Fiscaglia. Dopo i saluti di Gianluca Vertuani, Presidente di Confagricoltura Ferrara e del Sindaco di Fiscaglia, Fabio Tosi, la sessione entrerà nel vivo con Mattia Menegatti, tecnico agronomo di Capa Cologna: “Gestione della coltura di copertura nel Medio ferrarese”; Marco Mazzoncini, Direttore Centro Avanzi UNIPI: “Agricoltura Conservativa: la terza via oltre le pratiche convenzionali e biologiche”; Vincenzo Boschetti di Carla-Import: “Sovesci e fertilità del terreno”. Sarà presentata la case history dell’Azienda Agricola dell’Agape di Gino Ghirardello, Presidente della delegazione di Fiscaglia. La partecipazione è aperta a tutti.

Confagricoltura Ferrara da cinque anni organizza seminari di approfondimento che si rifanno alla tradizione di Confagricoltura degli anni ‘70/’80, e ancor prima alle “Cattedre Ambulanti”, nate ai primi del ‘900 per dare stimolo all’agricoltura e supporto tecnico agli agricoltori.

