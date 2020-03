di Alice Miraglia

Chi avrebbe potuto immaginare, quando il nostro unico problema era il Festival di Sanremo, che

di lì ad un mese il nostro paese si sarebbe trovato in una situazione del genere?

Non mi dilungherò a parlare dell’emergenza sanitaria, troppe piattaforme d’informazione

giocano a fare gli esperti e cadono nel ridicolo: d’altronde, quando si passa dal “disastro

mediatico” di Bugo e Morgan a problemi di minore importanza quali un’epidemia globale, la

confusione è comprensibile..

Quello che mi interessa è parlare di quello che per esperienza so e che sto vivendo.

La quotidianità si ferma e ci si ritrova catapultati in una realtà ovattata, nella quale ci si può

muovere soltanto se dotati di un permesso autocertificato.

Ho visto amici impazzire al pensiero di starsene segregati in casa, immobili, senza contatti,

ma non era proprio la mia generazione, la cosiddetta Generazione Z, figlia della tecnologia,

quella che stava perdendo sempre più il contatto umano?

Quello che riesco a vedere, che sinceramente mi rattrista, è quanto facilmente la gente

riesca ad annoiarsi quando è costretta a fermarsi. Il nostro mondo è veloce, rapido, dinamico, non

abbiamo tempo per pensare, riposarci, prenderci cura di noi stessi e ci lamentiamo, lamentiamo,

lamentiamo.

Quante volte ho sentito la frase “non ho neanche il tempo di respirare”. Eppure, adesso che

questo tempo ci è stato imposto con la forza, qualcosa da fare lo si deve trovare categoricamente,

altrimenti la testa va in giro e impazzisce.

Si trasgredisce, si fa finta che tutto sia normale, si va avanti come se nulla fosse, come se non vedendo il problema, questo non esistesse, o ancora meglio, scomparisse.

Continua a stupirmi l’abilità con la quale la nostra società, senza sforzo alcuno, riesce a creare un

suo ritratto perfetto: la paura non porta più all’azione ma all’ignoranza. Il problema che emerge da

questa situazione di quarantena è la mancanza di iniziativa e la incapacità di gestire il tempo, unite

al rifiuto di guardare in faccia il problema.

“Io so di scienza certa (tutto so della vita, lei lo vede bene) che ciascuno la porta in sé, la peste, e

che nessuno, no, nessuno al mondo ne è immune”, La Peste, Albert Camus. In quest’opera,la Peste, l’epidemia per eccellenza, la piaga che ha colpito l’umanità per secoli sparendo e ricomparendo più volte, non è altro che una metafora della Seconda Guerra mondiale. La spietatezza, la morte, l’indifferenza.

Al contrario di quella del capolavoro di Camus, la nostra epidemia è inequivocabilmente reale, ma sotto la sua faccia più superficiale, si nasconde una pandemia ben più infima e contagiosa: l’ignoranza. Nessuno al mondo ne è immune, è vero, ma se in questo momento di forzato riposo non possiamo uscire di casa, cerchiamo almeno una uia d’uscita da questa nostra, ormai solida, gabbia intellettuale.

E respiriamo.

