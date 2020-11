COVID, Bergamini (LEGA ER): “Vaccino antinfluenzale finito, quando arrivano le nuove scorte?”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Stampa Lega Emilia-Romagna

COVID, BERGAMINI (LEGA ER): “VACCINO ANTINFLUENZALE FINITO, AUSL INVITA MEDICI A NON EMETTERE RICETTE: QUANDO ARRIVANO LE NUOVE SCORTE?”

“Le dosi di vaccino antinfluenzale Fluarix Tetra, destinato ai pazienti non aventi diritto tramite la dispensazione per conto (modalità che prevede che sia il Servizio Sanitario Nazionale ad acquistare direttamente il farmaco dall’industria per poi distribuirlo ai pazienti attraverso le sue strutture, siano ospedali o Asl ndr), sono terminate.

Da più province, infatti, arrivano segnalazioni di comunicazioni da parte delle Ausl a diverse categorie come i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie territoriali “che le scorte di vaccino antinfluenzale Fluarix Tetra destinato ai pazienti non aventi diritto tramite la DPC, sono terminate” e pertanto “si invitano i medici e pediatri a non emettere più ricette e le farmacie aperte al pubblico a non prendere prenotazioni”.

La denuncia arriva dal consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, che oggi ha depositato un’interrogazione, firmata anche dai consiglieri Daniele Marchetti, Valentina Stragliati e Simone Pelloni, affinché la Regione dica “se il problema emerso dalle Ausl riguarda tutte le province emiliano-romagnole”, se “il vaccino indicato nella comunicazione sia l’unico somministrabile ai pazienti non aventi diritto tramite la Dispensazione per conto (Dpc)” e “quando sia previsto l’approvvigionamento delle scorte di vaccini antinfluenzali”.

“Abbiamo depositato questo atto ispettivo – spiegano i consiglieri leghisti – poiché in questo momento di grave emergenza i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono costantemente messi sotto pressione dai cittadini per le richieste di vaccino antinfluenzale, pertanto è necessario che la Regione dia loro risposte quanto prima”

