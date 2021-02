COVID, LEGA ER: “PASSA LA NOSTRA LINEA: LA PANDEMIA HA GENERATO ANSIA E DEPRESSIONE, BENE POTENZIARE LE AZIONI PER LA TENUTA PSICOLOGICA DI STUDENTI E DOCENTI”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio stampa Lega Emilia Romagna

“Finalmente la Regione riconosce l’importanza della tenuta psicologica di studenti e docenti a fronte delle problematiche affrontate nel corso si questo anno caratterizzato dalle incertezze legate alla situazione pandemica”. Così il consigliere della Lega ER Valentina Stragliati ha commentato il voto positivo da parte della Commissione Politiche per la Salute e Politiche sociali alla risoluzione presentata insieme agli altri commissari del Gruppo Lega Daniele Marchetti, Simone Pelloni e Fabio Bergamini, che impegna la Giunta regionale “a monitorare le azioni di supporto psicologico a studenti e docenti, già previste dal “Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi”, per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, valutando ove necessario, un potenziamento con risorse proprie” nonché “a promuovere, nell’ambito della programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, prevista dalla Legge Regionale 2/14, azioni di supporto psicologico in favore dei caregiver familiari”, a “monitorare l’attività dei servizi di salute mentale, per valutare l’elaborazione di protocolli utili a soddisfare le richieste di intervento di carattere emergenziale, riducendo i tempi di presa in carico” e, infine, “a verificare la qualità dei percorsi di riabilitazione per i disturbi mentali” e “individuare e affrontare l’esistenza di eventuali criticità nei servizi territoriali, promuovendo l’appropriatezza delle cure”.

“Fino ad oggi il Covid-19 è stata una patologia molto medicalizzata e si è parlato poco di salute mentale. Purtroppo i dati ci dicono chiaramente che la pandemia ha generato ansa, depressione e sentimenti di angoscia in diverse fasce della società e con questa risoluzione cerchiamo di fornire il supporto necessario ad alcune di queste” ha concluso Stragliati.

