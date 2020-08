Covid, Pelloni (Lega ER): Regione avvii sperimentazione a tappeto sulla popolazione del nuovo “tampone rapido”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa LegaER

La Regione Emilia-Romagna utilizzi parte delle risorse destinate alla sperimentazione medica contro il Covid-19 per l’acquisto e l’impiego a tappeto sulla popolazione regionale del tampone rapido”.

E’ quanto chiede in un’interrogazione alla Giunta il consigliere regionale della Lega ER, Simone Pelloni, che spiega: “Il 24 agosto scorso l’Istituto Spallanzani di Roma, centro nazionale di riferimento per le malattie infettive, ha validato il tampone rapido di origine sudcoreana positivamente sperimentato dall’università Ulss 2 Marca Trevigiana, presso l’ospedale di Treviso. Si tratta di un modello di tampone per l’individuazione istantanea del virus Covid-19, in grado di fornire riscontro sulla positività del paziente in meno di 7 minuti ad un costo di euro 10,70 cadauno, decisamente più contenuto rispetto ai diciotto euro del normale tampone laringo-faringeo”.

Inoltre – aggiunge il leghista – “questo tampone rapido, che nulla ha a che vedere con il test sierologico per la ricerca di anticorpi IgG e IgM, è semplice da eseguire e di facile lettura e non necessita dell’aggiunta di reagenti specifici”.

La richiesta di Pelloni fa seguito all’emendamento che il consigliere aveva presentato “all’Assestamento del Bilancio di previsione regionale 2020-2022” in cui il leghista proponeva lo stanziamento di risorse destinate alla sperimentazione medica contro il Covid-19 per l’acquisto e lo studio del tampone rapido.

“Contro il rischio di una seconda ondata della pandemia Covid è di fondamentale importanza proseguire con l’azione di ricerca scientifica e tecnologica” conclude il consigliere.

