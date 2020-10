Credo negli esseri umani…

Tempo di lettura: 3 minuti

Francamente non ho proprio capito tutta questa polemica sul nostro premier che chiede a questo Aldo Nova – così celebre fra i giovani – di sporcarsi le mani e fare da testimonial a favore del corretto utilizzo della mascherina.

Certo, anch’io al posto del premier avrei agito diversamente.

Magari avrei convocato non lo so, Zdenek Zeman o Rowland S. Howard oppure boh, Georges Bataille: insomma, figure ben popolari fra la gioventù di oggi ma di ben altro spessore.

Ad ogni modo, però: questo è quel che passa il convento.

Sono comunque ben felice di sapere che il buon Aldo Nova (e consorte) ha/hanno accettato di buon cuore di – come si dice fra le persone “in” – “metterci la faccia”.

E che faccia, dico io.

Una faccia pulita, affidabile e che lascia ben sperare per il futuro: che poi, quale futuro?

Che cos’è realmente il futuro?

È per caso – realmente – “solo” quella cosa che arriva dopo il presente, quando meno te lo aspetti?

O è forse solo una parola di cui non sappiamo neanche più indicare un’eventuale manifestazione reale, qualora si presentasse?

Probabilmente sono io che sono paranoico – forse anche totalmente idiota – ma sentendo in questi giorni orde di commercianti che chiedono “il diritto di lavorare” non ho potuto fare a meno di pensare a ipotetiche orde di persone che durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale chiedono “il diritto a uscire nelle ore serali/notturne provvisti di ombrello”.

Tutto questo con le dovute proporzioni, sia chiaro.

Ma siamo sicuri che in un momento come questo, la cosa da fare sia chiedere “il diritto a lavorare”?

Mi permetto umilmente di dire che forse no, non è questa la domanda da fare.

Ovviamente questa è la semplice opinione di un idiota.

Ma non posso fare a meno di pensare a un ipotetico futuro, che ne so, penso a ipotetici esseri umani – esseri umani in cui io credo fermamente, ci tengo a precisarlo – che fra 150 anni si chiederanno: ma oh, ma ci pensi a quelli là che nel 2020 invece di urlare “cacciate i soldi” chiedevano “lasciateci lavorare”?

Non lo so, sarà il mio forte senso dell’imbarazzo ma al pensiero mi vergogno un po’ per tutti.

Comunque buona settimana e – se avete la “fortuna” di lavorare – buon lavoro.

Maggie’s Farm (Bob Dylan, 1965)

