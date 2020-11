Tempo di lettura: 2 minuti

da: CSO Italy

CSO Italy ottiene la Presidenza del Gruppo di dialogo civile della Commissione Europea (CDG) su Qualità e Promozione

Simona Rubbi di CSO Italy è stata eletta oggi presidente del Gruppo di Dialogo Civile della Commissione Europea (CDG) su Qualità e Promozione, dopo due anni di vicepresidenza. Nello stesso organismo comunitario Simona Rubbi rappresenta anche l’Associazione europea Freshfel Europe.

“Sono onorata di questa nomina – dichiara Simona Rubbi – e lavorerò con grande impegno visti gli importanti temi prioritari per il CDG nell’ambito della strategia From Farm to Fork, che includeranno la revisione della politica di qualità delle IGP, le frodi alimentari e la tanto attesa revisione della politica di promozione dell’UE. Mi impegnerò per assicurare discussioni costruttive in modo che il CDG possa continuare il suo lavoro positivo insieme ai funzionari della Commissione Europea”.

Il CDG su Qualità e Promozione è una piattaforma di dialogo organizzata sotto la competenza della DG AGRI della Commissione Europea. Convocato per tre volte nell’arco di un nno, il CDG facilita la discussione tra le parti interessate su questioni relative ai regimi di qualità, come IGP e DOP, nonché alla politica di promozione dell’UE, compresa la sua gestione e le priorità nell’ambito dei programmi di lavoro annuali.

“Come presidente di CSO Italy – commenta da parte sua Paolo Bruni – posso dire che siamo orgogliosi e onorati di avere una nostra apprezzata collaboratrice nel ruolo di Presidente di questo organismo europeo; credo peraltro che la dottoressa Rubbi sia la persona giusta al posto giusto e che questa nomina sia il meritato riconoscimento dell’impegno che ha profuso nei ruoli europei in questo ultimo decennio”.

