Cultura. Concerto disegnato a Parco Pasreschi

Ufficio Stampa Arci Ferrara

Parco Pareschi, Corso Giovecca 148

Domenica 19 Luglio ore 21 e 30

“Quando tutto diventò blu”, la graphic novel cult di Alessandro Baronciani, diventa un concerto a fumetti con Suner, il project festival targato Arci Emilia Romagna. Lo spettacolo inedito con disegni e musica live “Quando tutto diventò blu. Concerto a fumetti” creato da Alessandro Baronciani insieme a Corrado Nuccini (Giardini di Mirò), vedrà sul palco come ospite speciale Maria Antonietta. Con loro Daniele Rossi al violoncello e avrà come voci Ilaria Formisano (Gomma) e Her Skin.

Suner è un progetto sviluppato da Arci Emilia Romagna in collaborazione con i comitati territoriali Arci, 37 circoli della regione ed è realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna. A sonorizzare i disegni live di Baronciani saranno Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò e il violoncellista Daniele Rossi, mentre a dare voce ai testi originali scritti per lo spettacolo saranno due giovani artiste note nella scena indie: Ilaria Formisano dei Gomma, band post punk con due album all’attivo e concerti tra Italia – hanno accompagnato anche Calcutta – ed estero, ed Her Skin, progetto di Sara Ammendolia che negli ultimi anni l’ha portata a condividere il palco con Motta e Zen Circus. Lo spettacolo è stato pensato in occasione dell’uscita in libreria della nuova edizione di “Quando tutto diventò blu” di Alessandro Baronciani, edita da Bao Publishing, in programma il 23 gennaio.

Protagonista di “Quando tutto diventò blu” è Chiara, che ama il mare e le immersioni ma un giorno si sente come soffocare sott’acqua. Chiara ha paura di tante cose, ma soprattutto di ammettere di avere un problema. Desidera fortemente che qualcuno dia un nome alla sua malattia per non dover ammettere di avere paura della paura. Alessandro Baronciani scrive un racconto così intimo da sembrare il diario di una persona vera e accompagna la giovane protagonista in un percorso che la porta a riconoscere di soffrire di attacchi di panico e superarli.

Inizio live ore 21.30. Apertura Parco ore 20.45.

Ingresso unico 10 euro

Per i possessori di biglietti già acquistati

I biglietti già acquistati restano validi anche per la nuova data, è necessario specificare se si tratta di biglietti individuali o biglietti per “congiunti” (in modo da poter assegnare posti senza obbligo di distanziamento. La platea del parco sarà infatti numerata). L’assegnazione del posto deve essere richiesta scrivendo a alicebolognesi@arciferrara.org entro e non oltre il 12/07.

Dopo il 12 luglio non sarà più possibile chiedere il rimborso del biglietto acquistato.

In caso di mancata richiesta di indicazione del posto numerato non garantiremo l’assegnazione del posto la sera del concerto.

Biglietti

I biglietti sono acquistabili da mercoledì 15 luglio:

– alla biglietteria del parco

– presso gli uffici di Arci Ferrara dalle 9.00 alle 18.00 (via della cittadella 18/A)

Per informazioni – 0532 241419

DOVE

Parco Pareschi, Corso Giovecca 148

44121 Ferrara

CONTATTI

Arci Ferrara APS – 0532241419

BOOKING CONCERTO DISEGNATO

Nicola Romani DNA concerti

SUNER – IL PROJECT FESTIVAL TARGATO ARCI

Suner è il progetto a cura dell’Associazione Arci Emilia-Romagna dedicato alle band emergenti, per produrre e suonare musica originale dal vivo.: 6 band, 6 residenze artistiche, 37 circoli Arci e infinite serate all’insegna della musica live in un unico circuito.

Arci: 0532.241419,

Arena Estiva: 3343813066

www.cinemaboldini.it – www.arciferrara.org per consultare il programma completo e restare aggiornati su tutte le iniziative dell’Arena.

