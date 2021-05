Cultura: Interscambio tra giovani artisti di Italia e Slovenia. Al via al bando.

Rivolto a 6 partecipanti, di cui 3 sloveni e 3 italiani con esperienze nella produzione artistica. Le domande on line entro il 28 maggio 2021.

Bologna- Una residenza artistica all’estero, per conoscere altre realtà e per far crescere la partecipazione e la collaborazione nell’arte, senza confini. Ha preso il via il bando per il progetto di interscambio culturale tra giovani impegnati nel settore delle arti in Italia e in Slovenia, sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e realizzato dall’Associazione Ottovolante di Bologna, in partenariato con Associazione Boja di Izola, località turistica della Slovenia della regione del Litorale-Carso.

Il progetto, dal titolo significativo: “Arte senza Frontiere”, ha l’obiettivo di sviluppare nelle nuove generazioni, attraverso esperienze artistico-formative, la conoscenza delle diversità culturali e favorire la creazione di collaborazioni tra giovani di paesi diversi, stimolare una riflessione sulla produzione artistica e sul ruolo dell’arte come forma di comunicazione, di ricerca e di strumento per analizzare la realtà sociale. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata via mail entro il 28 maggio 2021 all’indirizzo:associazioneottovolante@gmail.com

Il bando:

Il bando è rivolto a 6 partecipanti, di cui 3 sloveni e 3 italiani con esperienze nella produzione artistica e prevedeil soggiorno di 2 settimane in Italia e due in Slovenia, per un’esperienza di interscambio tra giovani artisti che porti a migliorare il livello di conoscenza dell’altro Paese, ad acquisire strumenti per andare oltre la formazione accademica e a sperimentare pratiche di partecipazione e di utilizzo sociale dell’arte.

Il periodo di residenza è previsto tra giugno e luglio 2021 a Izola e a Bologna, con visite in altre località, auspicando che, con il rallentare dell’epidemia, le norme dei due Paesi consentano soggiorni non condizionati da periodi di quarantena. In caso contrario la situazione verrà valutata con i partecipanti e il partner sloveno.

Per partecipare occorre essere cittadini italiani e sloveni di età compresa tra 18 e 30 anni, essere impegnati in campo artistico, con curriculum dettagliato delle proprie esperienze formative e della propria attività in questo campo, oltre a essere motivati a partecipare a un viaggio di studio e residenza artistica e ad approfondire la conoscenza del paese ospitante.

Il progetto ha una durata di 30 giorni in totale, per condividere le fasi di preparazione e di valutazione dei risultati e ha un costo di partecipazione di 100 euro.

L’Associazione Ottovolante:

E’ un’Associazione di promozione sociale riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna, specializzata in scambi culturali internazionali e intercontinentali in ambito artistico, con attività di interscambio e progetti di mobilità giovanile, oltre a residenze artistiche. L’Associazione realizza progetti da molti anni in collaborazione con il Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Unione Europea. Propone esperienze di studio nel campo dell’arte, mostre, progetti di scambio formativo, soggiorni studio e percorsi culturali tematico e organizza eventi culturali legati ai paesi oggetto di scambio. Si occupa inoltre di corsi di lingua italiana e della produzione di materiali didattici, di traduzioni e pubblicazioni di autori di nicchia.

Per informazioni: info@associazioneottovolante.com