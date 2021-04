Tempo di lettura: 2 minuti

Comunicato Stampa Gruppo Pd.

Cultura, la Regione entra ufficialmente nella fondazione del MEIS di Ferrara:

Zappaterra (relatrice di maggioranza della legge e capogruppo PD): “Un segnale importante per un progetto ambizioso e dall’alto valore culturale”

Con l’approvazione della legge regionale votata all’unanimità dall’Assemblea Legislativa, la Regione Emilia-Romagna entra formalmente nella fondazione che gestisce il Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara. E lo fa, portando in dote per il 2021, un contributo di circa 200.000 euro.

“Quella approvata, senza voti contrari né emendamenti, è stata una legge nata per rendere più efficace l’intervento della Regione nei settori della cultura e della Memoria del Novecento oltre che per mitigare i devastanti effetti delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid. – spiega Marcella Zappaterra, capogruppo Pd in viale Aldo Moro e relatrice di maggioranza del testo – La legge interviene su tre diversi fronti, oltre al nuovo assetto di gestione del MEIS, sono previste risorse straordinarie per le attività di studio e divulgazione legate alla Memoria del Novecento e aiuti alle bande comunali per incentivare l’alfabetizzazione musicale”.

“Sono particolarmente orgogliosa di questo provvedimento perché premia un progetto, quello del MEIS, ambizioso e di pregio, ideato per approfondire il contributo del popolo ebraico alla storia europea e italiana. E – aggiunge Zappaterra – non possiamo negare di come le attività del MEIS contribuiscano a riconsegnarci la Memoria di uno dei capitoli più drammatici del XX secolo. È valorizzata la città di Ferrara oltre a un museo di carattere nazionale. In più, la Regione rafforza il suo impegno per lo studio, la divulgazione e la memoria”.

Commenta