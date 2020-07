Cultura. “Maledetta primavera” Massimiliano Loizzi a Ferrara Off

Tempo di lettura: 2 minuti

Dopo la settimana dedicata agli spettacoli della rassegna Growing Off con gli allievi dei corsi di teatro e drammaturgia di Ferrara Off, mercoledì 22 luglio, alle 21.30, iniziano gli spettacoli teatrali di Estate sul Baluardo.

Torna a Ferrara Off Massimiliano Loizzi, dopo essere stato ospite con ‘Il Matto’ poco prima dell’interruzione della stagione, con uno spettacolo di stand-up comedy dedicato al suo ultimo libro, ‘Maledetta primavera’ edito da People. Loizzi racconta: «Un giorno, io e la mia ragazza abbiamo detto basta alla vita di città. Abbiamo sentito il nostro bimbo e la nostra bimba lamentarsi perché avevano le mani sporche di terra, nonché una paura fottuta degli insetti e di rotolarsi nell’erba, e abbiamo deciso, in quell’esatto istante, che saremmo andati a vivere in campagna. Abbiamo affittato un furgone, abbiamo caricato tutte le nostre cose e ci siamo trasferiti. Pochi mesi dopo è scoppiata una pandemia.» Abituato alla vita raminga della tournée, un attore può finalmente esaudire il desiderio di passare più tempo con i propri figli (anzi, con “il piccolino grande” e “la piccolina piccola”), che diventano il pubblico privilegiato della messa in scena di favole reinterpretate dal loro “papone” e compagni di avventure nel microcosmo del paese di campagna, popolato da personaggi in bilico tra realtà e fantasia «perché alla fine un uomo, o una donna, a furia di raccontare le sue storie, diventa quelle storie.» Un racconto tra satira e poesia di quella maledetta primavera in cui il mondo si è fermato. Non un romanzo sulla quarantena, ma un romanzo in quarantena.

Il libro “Maledetta primavera” è disponibile sul sito della casa editrice (www.peoplepub.it), con una prefazione di Saverio Tommasi, una mezzofazione di Pippo Civati e una postfazione di Lodo Guenzi.

Lo spettacolo si terrà sul palco all’aperto nel giardino retrostante Ferrara Off (Viale Alfonso I d’Este 13). Per rispettare le misure di prevenzione da contagio i posti sono limitati e sono richiesti la prenotazione ed il pagamento online tramite il sito www.ferraraoff.it/estate-sul-baluardo .

Ingresso: 12 euro non soci, 10 euro soci Ferrara Off, 8 euro Under30 e 5 euro Under18/studenti universitari. Informazioni al numero 333.6282360

