Cultura: rassegna teatrale “Estate sul Baluardo”

Tra grandi ritorni e musica: la settimana di Estate sul Baluardo.

Una settimana ricca di appuntamenti quella di Estate sul Baluardo, la rassegna organizzata da Ferrara Off in collaborazione con Ultimo Baluardo e Scuola di Musica Musi Jam, patrocinata dal Comune di Ferrara, due grandi ritorni teatrali ed il primo concerto della rassegna.

Si comincia lunedì 27 luglio, alle 21.30 con Gloria Giacopini e Giulietta Vacis che tornano a Ferrara Off con lo spettacolo ‘Signorina, lei è un maschio o una femmina?’ che ha preso vita un anno fa anche grazie alla residenza che le due artiste hanno svolto proprio a Ferrara Off. ‘Signorina, Lei è un Maschio o una Femmina?’ è un monologo comico al femminile che non ha paura di usare la risata per accompagnare il pubblico verso un ragionare più profondo rispetto alle questioni di genere: se da bambina ti insegnano che ti deve piacere il rosa perché sei una femmina, ma a te piace il blu, significa qualcosa? E se ti avevano detto che le femmine hanno la voce fatata ma tu quando parli sembri il Gabibbo, cosa succede? Il mondo degli adulti va in tilt, la generazione che ti ha messo al mondo e cresciuto, ti rifiuta senza preavviso, e anche tu finisci per non riconoscerti più.

Mercoledì 29 luglio torna a Ferrara Off la straordinaria attrice Maria Paiato, già protagonista di reading di romanzi e racconti che per Estate sul Baluardo presenta la lettura de ‘L’avvelenatrice’ di Éric-Emmanuel Schmitt. Il racconto – tratto dalla raccolta Concerto in memoria di un angelo (edito da e/o), vincitore del più prestigioso premio letterario francese, il Prix Goncourt pour la nouvelle – tratta di un’anziana signora dalla terribile nomea di assassina che intraprende un cammino di redenzione quando un prete giovane e bello si interessa a lei, salvo interromperlo bruscamente non appena l’uomo dei suoi sogni viene trasferito altrove.

Infine, venerdì 31 luglio Musi Jam organizza il concerto ‘Bleecker street in concert Rhytm and folk’ con Elio Pugliese (chitarra folk e voce) Frida Forlani (voce e percussioni) Chiara Trapanese (voce) e Daniele Gozzi (contrabbasso). I Bleeker Street ripercorrono alcune tappe del folk inglese e americano degli anni Cinquanta e Sessanta nelle sue intersezioni con il rhythm & blues, il gospel e il rock ‘n’ roll delle origini. Le tre voci dei cantanti si intrecciano in elaborati giochi che si rifanno al versante del folk anglosassone come a quello della musica afroamericana.

Tutte le serate iniziano alle 20.00 con l’apertura del bar e della biglietteria, gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30 e si terranno nel palco all’aperto nel giardino di viale Alfonso I d’Este 13. Per rispettare le misure anticontagio i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione e l’acquisto dei biglietti online al sito www.ferraraoff.it/estate-sul-baluardo.

Ingresso: 12 euro non soci, 10 euro soci Ferrara Off, 8 euro Under30 e 5 euro Under18/studenti universitari.

