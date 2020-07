Cultura. Terza serata autori a corte on web 2020

Tempo di lettura: 2 minuti

Dopo i buoni risultati, con oltre 1200 visualizzazioni ottenute, continua la versione onweb della rassegna letteraria Autori a Corte, saranno di scena mercoledì 22 luglio alle 20.00 Guido Maria Brera con “I Diavoli” (Rizzoli), fonte letteraria della seguita serie tv Sky. Il libro tra distopico e ucronico che mescola presente e futuro sul tessuto della finanza in una Londra bella e crudele. Modera Riccarda Dalbuoni. Alle 21.00 sarà la volta dell’audiobook “Ostaggi” (Edizioni La Carmelina) dell’attore marchigiano Francesco Eleuteri, trasposizione del testo teatrale rappresentato con successo in tutta Italia. Ospite delll’incontro una delle voci recitanti del libro direttamente da Madrid dove risiede, Massimo Ferroni. attore italiano trapiantato in Spagna e star della serie televisiva Una vita, la più seguita in terra iberica.

La serata avrà un preambolo alle 19,15, in collegamento diretto da Ferrara Off teatro l’attore Massimiliano Loizzi presenterà “Maledetta primavera” il suo nuovo romanzo (People edizioni) con una prefazione di Saverio Tommasi, una mezzofazione di Pippo Civati e una postfazione di Lodo Guenzi.

Le dirette son visibili sul canale Youtube di Consorzio Eventi Editoriali, sulla pagina Facebook di Autori a Corte e di estense.com, media partner della manifestazione.

