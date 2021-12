Da domani martedì 28 dicembre la vendita dei biglietti per i concerti della seconda parte della stagione concertistica 2021/2022

Tempo di lettura: 2 minuti

Comincia domani martedì 28 dicembre, in biglietteria e sul sito www.ferraramusica.it, la vendita dei biglietti per tutti i concerti della seconda parte della stagione 2021/2022 di Ferrara Musica. Sarà tuttavia ancora possibile, in biglietteria, abbonarsi alle formule Large Fidelity, Large, Pianochamber e Piano3.

La seconda parte della stagione 2021/2022 di Ferrara Musica si caratterizza per la presenza di grandi orchestre e artisti di alto livello, con un cartellone di undici concerti.

L’inaugurazione sarà l’11 gennaio, con la Mahler Chamber Orchestra diretta da Daniele Gatti e un programma interamente dedicato a Schumann.

Tra venerdì 25 e martedì 30 marzo è in programma la residenza primaverile dell’European Union Youth Orchestra, con tre concerti di cui uno dedicato all’educazione musicale. Durante la residenza l’orchestra collaborerà con i direttori Iván Fischer ed Elim Chan, nonché con le soliste Kreeta-Julia Heikkilä e Sol Gabetta.

Per la prima volta nella storia di Ferrara Musica, il 28 aprile salirà sul palco del Teatro “Abbado” l’Orchestre de Paris, diretta da Esa-Pekka Salonen per eseguire musiche di Ravel, Bartók e Berlioz.

La programmazione comprende anche sei concerti cameristici con giovani musicisti di talento tra cui Giuseppe Gibboni, vincitore del Premio Paganini 2021, Alexander Gadjiev, secondo premio assoluto e premio speciale della giuria all’ultimo Concorso Chopin, Jae Hong Park, vincitore del Concorso Busoni

2021, e Alessandro Taverna, tra i più affermati pianisti italiani.

Per il quinto anno consecutivo verrà ospitato anche il Progetto Lauter, con iniziative musicali innovative

e la residenza di musicisti di altissimo profilo internazionale.

Per concludere, c’è uno spazio dedicato anche ai bambini, un appuntamento con il pianista Antonio Ballista e il narratore Alberto Batisti, che trasformeranno il Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara in una “stanza dei giochi” musicale.

