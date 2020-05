Da lunedì 4 maggio, nell’atrio comunale, distribuzione dei kit anti-larvali

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Organizzatori

Bondeno

Da lunedì 4 maggio, saranno in distribuzione nell’atrio comunale i primi kit con prodotti anti-larvali, da utilizzare nel contrasto alla diffusione della zanzara. La distribuzione avverrà tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle 12:00. Sarà l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ad occuparsi dell’organizzazione delle consegne, compilando i dati del ricevente secondo il modulo allegato ed evitando di far firmare il ritiro. Per le ragioni di sicurezza legate all’emergenza COVID-19, le modalità di distribuzione subiranno quest’anno alcune variazioni: “Il cittadino potrà recarsi personalmente (uno per nucleo familiare) a ritirare il flacone di prodotto” – dicono il Sindaco facente funzioni Simone Saletti e l’Assessore all’Ambiente Marco Vincenzi – “senza che l’operatore debba consegnarlo manualmente. E’ possibile che qualcuno possa rifornirsi del kit di prodotto anche per altri cittadini impossibilitati a recarsi in Municipio, ma in questo caso l’operatore dovrà trascrivere il nominativo di tutte le persone finali che riceveranno i flaconi. In genere, infatti, un flacone copre il fabbisogno annuale di una famiglia che vive in una abitazione di medie dimensioni”. Solo per le ville e le aree particolarmente estese, dotate di numerose caditoie (spesso, oltre 10) è possibile consegnare ai cittadini che ne faranno richiesta due flaconi. L’Ordinanza appena firmata dal Sindaco prevede che i cittadini partecipino, come ogni anno, alla prevenzione sulle superfici di propria competenza: evitando ristagni d’acqua di qualsiasi tipo, mantenendo i cortili sgombri da rifiuti, sfalciando il verde, dall’erba alle siepi. Quella dei ristagni in vasi, sottovasi, ed anche in luoghi dove possono verificarsi accumuli di acque meteoriche è il principale elemento di accortezza, al quale però va seguito il trattamento anti-larvale, che il Comune attuerà sulle aree di propria competenza. Altrettanto dovranno fare i cittadini, trattando l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. Al momento sono disponibili presso l’URP circa 300 flaconi di questo tipo, ma a breve dovrebbero arrivarne altre 500. Per informazioni sulle Linee Guida Regionali: http://www.zanzaratigreonline.it/Lineeguidaperglioperatori.aspx.

