Da mercoledì 3 giugno piena riapertura al pubblico di tutte le sedi CNA

Mercoledì 3 giugno tutte le sedi della CNA di Ferrara – in città e in provincia – saranno di nuovo pienamente aperte al pubblico, ai soci e ai clienti che non saranno più obbligati a chiedere preventivamente appuntamento.

L’accesso alle sedi sarà comunque soggetto alle regole di sicurezza finalizzate a contenere il contagio da Covid 19, e sarà disciplinato dal personale dell’associazione a tutela della salute di tutti.

“Come sempre – spiega il direttore di CNA Diego Benatti – la nostra stella polare è il bene delle imprese. Dopo tre mesi in cui abbiamo operato a distanza per aiutare le aziende a reggere il peso dell’emergenza, ora è venuto il tempo di fare un passo in più verso la normalità, per le nostre aziende e per la ripresa della nostra economia”​

