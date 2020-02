Dal 10 al 13 Febbraio indagini geognostiche

Da: Comune di Bondeno.

Indagini sul terreno di via Dazio in arrivo, e conseguenti piccoli disagi alla circolazione stradale, a partire da lunedì 10 febbraio. Il comando della Polizia municipale dell’Alto Ferrarese ha ricevuto una richiesta da parte di Aipo, inerente alla limitazione della circolazione stradale, in occasione delle indagini geognostiche che si svolgeranno a partire da lunedì 10 febbraio lungo via Dazio. «Indagini che si sono rese necessarie e che sono propedeutiche al ripristino di tratti di argine interessati da frane in un tratto della via che passa sopra l’arginatura del Panaro – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Detti lavori partiranno lunedì 10 febbraio alle ore 10 e dovrebbero concludersi giovedì 13 febbraio». La ditta esecutrice dei lavori ha informato gli agenti del comando di Bondeno che sarà necessario occupare solamente metà della carreggiata, quindi la disciplina della circolazione sarà regolata mediante il transito dei veicoli a senso unico alternato, che comunque causerà qualche disagio. Il cantiere, le variazioni intervenute alla circolazione stradale, gli ingombri e gli ostacoli saranno opportunamente segnalati.

Indagini_geognostiche_via_Dazio

Commenta