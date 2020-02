Dal 13 al 16 Febbraio Art e Ciocc a Piazza Trento e Trieste

Da: Ascom Ferrara.

Ferrara sarà in questo week end la capitale della Dolcezza al….Cioccolato: il tutto in occasione di San Valentino.

ART & CIOCC ritorna nella nostra città in piazza Trento e Trieste con una ventina di stand con cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme. A tagliare il nastro dell’evento più goloso d’Italia, sono stati gli assessori Matteo Fornasini ed Angela Travagli affiancati dal direttore di Ascom Confcommercio Davide Urban ed ovviamente dal patron della manifestazione Roberto Donolato.

In piazza si potranno degustare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: dal gluten free al bio, dal vegan al senza zucchero per finire al raffinato cioccolato crudo dalle riconosciute proprietà antiage. Art & Ciocc è ormai stabilmente un evento clou nella programmazione annuale degli appuntamenti che forniscono ulteriore appeal alla città di Ferrara, come dimostra il suo inserimento nell’ambito di “Ferrara Feel The Event”.

Tantissime le novità di quest’anno, prima fra tutte il debutto di DiscoCiocc un evento da ballare. Venerdì 14 e sabato 15 febbraio a partire dalle 19:00 Piazza Trento e Trieste ballerà al ritmo degli anni ‘70, ‘80 e ’90. Alla consolle il famoso Dj Luciano Gaggia che da una quarantina d’anni riempie le piazze del Bel Paese. Od ancora le Lezioni di Cioccolato: l’esperto maestro cioccolatiere di Perugia Fausto Ercolani offrirà all’interno del suo grande ChocoLab racconterà il mondo del cioccolato che da sempre affascina e ingolosisce grandi e piccoli. “Il mio amore per il cioccolato inizia negli anni ’80 a Perugia – spiega Ercolani – prima con i confetti e poi dedicandomi completamente alla cioccolato: un alimento vivo, che respira, che fa bene e regala a chi lo assaggia sensazioni davvero uniche. In particolare presenterò un cioccolato che realizzo utilizzando temperature di tostatura non convenzionali nella lavorazione delle fave di cacao. Il risultato è un prodotto unico di grandissima qualità ed ad altissima concentrazione di polifenoli dalle benefiche proprietà antiossidanti” . Sempre all’interno della tensostruttura si terranno ogni giorno due workshops con degustazione guidata di cioccolato artigianale della durata di un’ora (su prenotazione al costo di euro 8 – due i turni 11-12 e 15-16).

Ed ovviamente sempre in tema di Cioccolato ricordiamo il 14 febbraio il seminario sul suo valore nutrizionale: la conferenza, si svolgerà venerdì dalle ore 11 alle 12.30 negli spazi dell’ente camerale di Ferrara (Largo Castello 10) dal titolo “Il cioccolato fa bene! Le diverse tipologie ed origini, il profilo nutrizionale ed il consumo consapevole” e sarà tenuta da Davide Guarnaccia, biologo esperto in cacao e cioccolato. A seguire “Senza burro…che gusto c’è” ossia la storia del più antico burrificio d’Italia della famiglia Brazzale che dal 1700 lavora il latte con passione e innovazione. L’intervento sarà a cura dell’esperta Rita Marchesini.

