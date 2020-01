Dal 16 Gennio torna il laboratorio teatrale “E La Nave va…”

Da: Organizzatori

“Questo non è un laboratorio volto a creare attori, ma è volto a creare relazioni tra i giovani ragazzi attraverso l’esperienza del teatro”. A Wunderkammer torna l’atteso percorso laboratoriale ‘E la nave va…’, ideato e organizzato dall’Associazione culturale Fiumana in collaborazione con Circi per la stagione invernale in via Darsena 57 a Ferrara. Si tratta di un percorso che, a un prezzo modico di iscrizione, permette un tuffo nel mondo dell’espressività e del teatro, elementi utili in un periodo di crescita che necessita momenti extrascolastici di confronto e di attenzione sempre maggiori.

Il laboratorio, a sua volta, è suddiviso in due gruppi. Il primo è rivolto alla fascia di bambini e ragazzi tra i 7 e gli 11 anni, e si terrà ogni martedì pomeriggio (dalle ore 17 alle 18.30), con partenza dal 21 gennaio. Il secondo laboratorio si rivolge ai ragazzi dai 12 ai 16 anni, e si terrà da giovedì 16 gennaio, sempre dalle 17 alle 18.30 e sempre a Palazzo Savonuzzi.

Spiegano gli organizzatori: “E la nave va è una proposta educativa nata nel 2006 e tuttora attiva ogni anno. È un laboratorio rivolto ai ragazzi e che coinvolge diverse nazionalità, portato avanti durante tutto l’anno scolastico per creare continuità e integrazione, oltre che fornire loro un obiettivo comune e solidale. Un progetto in cui crescere insieme”. Il tema di quest’anno sarà appunto il viaggio, che allude a passaggi di crescita, di ruoli, di luoghi, di condizioni, di cadute e di riscatti.

Il laboratorio, che coinvolge i giovani studenti delle classi di scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado, ha come finalità uno spettacolo, che verrà realizzato durante Estate Bambini 2020. Per gli iscritti al laboratorio, inoltre, si aprirà anche la possibilità di accedere alla ‘Tre giorni’, campo itinerante che si svolge a giugno e che ogni anno è ospitato in un Comune diverso della Provincia di Ferrara.

Il costo di partecipazione è di 20 euro al mese. Possibilità di una lezione di prova gratuita. Info e iscrizioni: 328.2161442, antonella@fiumana.org, info@fiumana.org.

Per saperne di più. Il doppio laboratorio di E la nave va… intende lavorare con i bambini dai 7 anni fino ai giovani in età preadolescenziale con giochi e improvvisazioni teatrali. L’intento è riuscire a dare vita a personaggi che abitino storie, costruire relazioni fra i personaggi attraverso il dialogo, il gesto e l’ascolto, imparare le regole dello stare in scena, collaborare insieme a inventare i propri scenari, per creare una poetica corale attraverso i racconti dei corpi, degli sguardi e delle voci.

Il laboratorio teatrale ‘E la nave va…’ è nato nel 2006, anno in cui giovani volontari dai 7 ai 20 anni, che prestavano servizio a Estate Bambini, parteciparono a una tre giorni ospiti dell’amministrazione comunale di Migliarino, paese che raggiunsero con il battello Nena. Da quell’anno in poi il percorso di laboratorio teatrale e la creazione di spettacoli quali ‘La pista dei sogni’, ‘La vendita all’incanto’, ‘Hostaria della suerte’ e ‘Hostaria del cuore matto’ hanno distinto la partecipazione dei giovani volontari a Estate Bambini, rendendo protagonista sempre il percorso di ciascuno. Anche ‘E la nave va…’ è diventato uno spettacolo, realizzato dai ragazzi e dai bambini volontari della Banda PelleOssa e Junior e presentato a Estate Bambini nell’edizione 2017-18, così come come nell’edizione 2018-19. La regia è di Patrizia Ninu e Antonella Antonellini, ed è frutto del laboratorio teatrale nato dalla collaborazione fra Associazione Fiumana e Circi.

