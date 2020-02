Dal 19 al 21 Febbraio, Via Turati rimarrà chiusa per lavori di collegamento tra condotte fognarie

Da: Comune di Bondeno.

Via Turati rimarrà chiusa alla circolazione stradale, da mercoledì 19 a venerdì 21 febbraio, a causa di urgenti lavori consistenti nel collegamento tra la condotta fognaria principale della zona e quella di un edificio in corso di ristrutturazione al numero civico 27 della strada in questione. Tutto questo provocherà qualche disagio alla circolazione stradale, almeno nelle ore diurne in cui si svolgerà il cantiere per la risistemazione dei sottoservizi, vale a dire dalle ore 8 alle 18. La Polizia municipale ha già pronte le misure necessarie, mentre come prevedono le normative vigenti verrà predisposta una segnaletica provvisoria, per indicare agli automobilisti le temporanee modifiche intervenute nella circolazione stradale. Saranno segnalati anche eventuali ingombri presenti sulla carreggiata, nonché il cantiere stesso.

Commenta