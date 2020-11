Dal 18 novembre in sala, sulla piattaforma cinepark.tv : “The specials”

Tempo di lettura: < 1 minuto

da: ufficio stampa Apollo Cinepark

La programmazione della piattaforma streaming Cinepark.tv propone da domani sera l’attesa commedia francese “The specials” di Olivier Nakache e Eric Toledano (la coppia d’oro che ha firmato Quasi Amici, ancora campione di incassi in Francia), con Vincent Cassel e Reda Kateb, rispettivamente Malik e Bruno.

I due sono una coppia di amici e colleghi, al lavoro in modo complementare per aiutare giovani in difficoltà, tra guida terapeutica, inserimento nel mondo del lavoro e ovviamente assistenza pratica quotidiana per ragazzi affetti da autismo, a loro volta gestiti da istruttori cresciuti in situazioni disagiate. Uno musulmano e l’altro ebreo, uno padre di famiglia e l’altro “vittima” di una serie di appuntamenti al buio organizzati da amici e colleghi, Bruno e Malik passano le giornate a battere le strade di Parigi occupandosi di decine di ragazzi come Dylan, alla ricerca di un senso di responsabilità, Joseph, che insiste nel suonare l’allarme sulla metropolitana, e Valentin, costretto a indossare un casco da pugile per proteggersi dai suoi stessi raptus di violenza.

