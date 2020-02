Dal 22 Febbraio al 8 Marzo mostra “Le Vite” di Monica Iaccheri

Da: Comune di Argenta.

Inaugurerà sabato 22 febbraio 2020 alle ore 18.00 al Centro Culturale Mercato (Piazza Guglielmo Marconi, 1 – Argenta FE), “Le Vite”, la Mostra-Evento della pittrice ritrattista Monica Iaccheri.

Monica è nata a Codigoro (FE) il 27 Febbraio 1968 e vive ad Argenta ormai da vent’anni.

Diplomata all’Istituto d’Arte di Ravenna, ha frequentato, poi, l’Accademia di Belle Arti a Bologna.

Da sempre dipinge. I suoi lavori, però, sono rimasti, per pudore, quasi sempre custoditi fra le mura di casa sua.

I suoi primi cinquant’anni hanno risvegliato in lei un inarrestabile desiderio di gridare al mondo, attraverso i suoi colori, la sua rinascita e, come un vulcano che sembrava assopito, è esplosa in mille nuove sfumature. Prendendo la decisione di rimettersi in gioco per ciò che desiderava davvero: dipingere!

In questa nuova fase, ha esposto i suoi quadri a Bologna, in una collettiva di sette ritrattiste, presso Stepping Stone per Art City White Night, un evento collaterale di ArteFiera 2018.

La critica d’arte Elenia Masini scrive di Monica: “La pennellata è densa e ricca di colore e fa confluire l’attenzione dell’osservatore sul punto focale di ogni dipinto: lo sguardo. Passeggiando tra i dipinti si viene rapiti da una storia non scritta, espressa dalla pennellata. E si ha la sensazione di essere ‘osservati’, come se i quadri volessero parlarci”.

Fino all’8 marzo, una moltitudine di appuntamenti terrà viva l’attenzione sulla mostra: un evento inaugurale che si preannuncia di forte impatto e mai visto ad argenta, tra musica d’arpa, letture e… sorprese; un progetto di scrittura creativa – che premierà le migliori opere – rivolto soprattutto alle scuole del territorio, ma aperto a tutti; un finissage dedicato alle donne, con le poesie dell’argentana Valeria Rossi.

A breve tutti i dettagli di ogni singolo evento.

