Dal 23 dicembre i soci del Club Amici dell’Arte augurano Buone Feste con una mostra collettiva

Da: Organizzatori

Saranno ben 40 i soci del Club Amici dell’Arte le cui opere saranno esposte dal 23 dicembre (vernissage lunedì 23 dicembre alle ore 18) al 6 gennaio prossimo presso lo spazio espositivo di Via Cortevecchia, 12 a Ferrara.

Una mostra che vuole assumere una duplice valenza, in un contesto nuovo per il prezioso club artistico cittadino, in Via Cortevecchia, gentilmente offerto dal Comune di Ferrara in occasione delle festività natalizie.

Si diceva duplice valenza. Già, perché la mostra dal titolo Buone Feste vuole innanzitutto essere un buon augurio a tutta la cittadinanza da parte degli artisti e dei poeti del Club Amici dell’Arte, un augurio che arriva attraverso, e sta qui la seconda valenza, una serie di mini opere.

Tutte le opere esposte, infatti, siano esse di pittura, fotografia, poesia o scultura, avranno infatti dimensioni ridotte. Questo non solo per accontentare tutte le richieste dei soci che hanno voluto esporre nello spazio messo a disposizione, ma anche per ragionare sul contenuto più che sulle dimensioni.

La mostra è aperta tutti i giorni feriali dalle 11 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19 e nei giorni festivi dalle 11 alle 12.30.

In parete saranno le opere di Amaroli, Battaglioli, Braglia Scarpa, Busatti, Capozzi, Savonuzzi, Lorenzetti, Menegatti, Silvestrini, Parmeggiani, Zambolin, Pezzini, Furioli, Gentili, Lanzoni, Righetti, Lomghi, Scagnolari, Deserri, Veneziani, Cerutti, Nava, Lodi, Veroni Munerati, Fabbri, Munerati, Reggiani, Regnani, Vitali, Ruggeri, Carrieri, Cavallari, Panitteri, Nalin, Soavi, Feligiotti, Fortini, Filippini, Gulinelli, Rovigatti.

