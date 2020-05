Dal 26 maggio lavori di sostituzione delle assi sul ponte levatoio del rivellino sud in Castello Estense

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da martedì 26 maggio iniziano i lavori di sostituzione delle assi del ponte levatoio del rivellino sud in Castello Estense, cui si accede dalla Piazza Castello.

Per l’intera durata dell’intervento a cura della Provincia, prevista fino a venerdì 29 maggio, il rivellino sud resterà chiuso all’accesso per consentire la sostituzione delle assi danneggiate in condizioni di sicurezza.

Il costo dell’operazione è di circa 11.300 euro ed è interamente finanziata dal bilancio provinciale.

Durante i lavori l’accesso al cortile del Castello Estense sarà comunque garantito dai rivellini ovest e nord, con divieto di entrata per gli automezzi.

