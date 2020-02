Dal 9 al 16 Febbraio installazione artistica “Carlo Mayr In Love”

Da: FEshion Coupon.

In occasione della festa dell’amore, via Carlo Mayr si ricopre di un tetto di cuori, grazie all’iniziativa “Carlo Mayr in Love”, un’installazione artistica finalizzata a tematizzare la via e l’adiacente piazza verdi, durante la settimana più romantica dell’anno.

Dal 9 al 16 febbraio potrete passeggiare lungo la via del centro storico di Ferrara ammirando la distesa di cuori luminosi sospesi, e fermarvi in piazza Verdi dove troverete il maxi cuore rosso, cornice per le vostre foto romantiche, che vi invitiamo a pubblicare sui social con l’hashtag #carlomayrinlove ❤️

Il progetto è organizzato dall’associazione Mayr Verdi con il patrocinio del Comune di Ferrara e con il supporto di FEshion Eventi.

Si ringraziano le attività che hanno sponsorizzato l’installazione:

– Semplisce

– Messisbugo

– La Maison

– Apelle

– XI comandamento

– Strabar

– Estense Motori

Commenta