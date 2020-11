Dalla Coop Castello due panchine rosse contro la violenza sulle donne

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Lega Coop Estense

Mercoledì 25 novembre 2020 ore 15:00. Parco dell’Amicizia “Andrea Bui”, via Ippolito Nievo 181, Ferrara

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la cooperativa di abitanti Castello inaugura 2 panchine rosse, simbolo delle vittime di femminicidio, in due spazi verdi di Ferrara, antistanti gli alloggi della cooperativa: in via Medini 24, vicino alla propria sede, con inaugurazione alle ore 10:00; in via Ippolito Nievo 181, al Parco dell’Amicizia, con inaugurazione alle ore 15:00.

All’inaugurazione delle ore 15:00 al Parco dell’amicizia, interverranno:

Dorota Kusiak, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara

Loredano Ferrari, presidente della cooperativa Castello

Andrea Benini, Presidente di Legacoop Estense

