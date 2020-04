Dalla parte di chi ha bisogno. Domani alle 18,30 Emilia Romagna Coraggiosa è on line

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Emilia Romagna Coraggiosa

Si parlerà di diritti e bisogni a Ferrara, dai dormitori ai buoni spesa nel webinar promosso da Emilia Romagna Coraggiosa di Ferrara

Continuano i webinar ogni mercoledì de la Politica a Casa Tua organizzati da Emilia Romagna Coraggiosa. Domani si parlerà nell’ormai consueto appuntamento on line di chi ha più bisogno e non può essere lasciato solo in questo momento critico. Lo si farà partendo da diritti e bisogni, concentradoci sulla realtà della nostra città.

Parteciperanno all’incontro Adam Atik, Presidente di Cittadini del Mondo, Raffaele Rinaldi, Direttore di Viale K e Avvocato di Strada e poi Massimo Cipolla, avvocato ASGI, Chiara Bianchi e Bianca Cassai dello sportello antidiscriminazione de l’Altro Diritto, per capire se e come i diritti di tutti siano rispettati. A seguire, per una riflessione istituzionale, è previsto un dialogo con Roberta Fusari e Ilaria Baraldi, consigliere comunali della nostra città. Coordina Martina Turola, Emilia Romagna Coraggiosa.

Come sempre la partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, ma è obbligatoria l’iscrizione per poter interagire con gli ospiti. Per partecipare all’iniziativa da computer, tablet o smartphone è necessario compilare questo form:

https://register.gotowebinar.com/register/2537487425796555024

Commenta