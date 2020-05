Dalle ore 7 alle 23 i nuovi orari per parrucchieri, barbieri, estetisti e tatuatori

Tempo di lettura: 2 minuti

Ordinanza del vice sindaco Denis Fantinioli (n. 13/2020) in vigore da oggi (giovedì 21 maggio 2020) per regolare le attività di servizio alla persona come parrucchieri, barbieri, acconciatori, istituti di bellezza, estetisti e tatuatori. Tali attività potranno rimanere aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi, dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Tale facoltà è stata estesa fino al 31 dicembre 2020, salvo particolarissime situazioni che ne richiedessero la limitazione. Gli esercizi interessati alla modifica dell’orario all’interno delle nuove fasce orarie provvederanno all’esposizione del nuovo orario modificato attraverso appositi cartelli informativi destinati alla clientela.

Le disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela della salute pubblica emesse dal Governo e dalla Regione Emilia Romagna dovranno essere scrupolosamente osservate in ambito di salute e sicurezza in ambienti di lavoro legate alla Fase 2 dell’emergenza Covid-19.

“L’estensione dell’orario di servizio per le attività – sottolinea l’assessore Robert Bellotti – ha recepito le richieste espresse dalle associazioni di categoria degli artigiani. Ciò contribuirà a dare ulteriore slancio ai nostri operatori per recuperare quanto i protocolli Covid riducono rispetto all’afflusso clienti e fornire agli utenti orari senza soluzione di continuità, dal mattino fino a sera”.

