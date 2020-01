Danza e arte inaugurano il 2020 a Ferrara Off

Da: Associazione Culturale Ferrara Off

Il primo week end del 2020 della Collezione Autunno-Inverno dell’Associazione Ferrara Off (viale Alfonso I d’Este 13) è dedicato alla danza e all’arte. Sabato 11 gennaio in doppia replica straordinaria (pomeriggio e sera) va in scena ‘Pre-Assenza’, uno spettacolo nato negli spazi di Ferrara Off, che prosegue la ricerca del gruppo Dance Off. La performance, ideata da Giacomo Sacenti, vede in scena Elisa Mucchi, Laura Ulisse e un corposo numero di allievi della Scuola di Teatro Galante Garrone di Bologna.

La coreografia indaga ciò che non può essere visto ma solo sentito. Un sentire profondo che ci porta alle nostre origini indietro nel tempo, arricchito dalle esperienze, fortificato dalle passioni; qualcosa che incontra il nostro corpo e la nostra mente nello stesso momento che li mette in relazione; qualcosa che racchiude insieme il passato, il presente e il futuro.

Domenica, alle 17.30 torna Giacomo Cossio con l’appuntamento di ‘Spiegare l’arte contemporanea’ dedicato a Francis Bacon, con il patrocinio di Ferrara Arte.

L’ingresso a tutte le attività culturali è riservato ai soci. Per lo spettacolo di sabato i posti sono esauriti ma è stata aperta una lista d’attesa alla quale iscriversi contattando il 333 6282360.

‘Spiegare l’arte contemporanea’ ingresso 5 euro soci, 10 euro nuovi soci (inclusa tessera associativa), abbonamento a sei lezioni 20 euro soci, 25 euro nuovi soci (inclusa tessera associativa). Maggiori informazioni online o al numero 333 6282360.

