DARSENA E TRANSIZIONE ECOLOGICA: DUE WORKSHOP A WUNDERKAMMER

Tempo di lettura: 3 minuti

Sono aperte le iscrizioni ai due laboratori gratuiti per co-progettare nuovi spazi nella Darsena di Ferrara e discutere la darsena come driver della transizione ecologica della città, che si terranno sabato 9 e domenica 10 ottobre a Wunderkammer, in occasione della Festa dell’Aria.

L’evento “Progettare la transizione tra lo Smart Utility Hub e il Parco Lineare della Darsena” si terrà sabato 9 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 e coinvolgerà i partecipanti nella co-progettazione dello spazio di transizione tra il nuovo parco della Darsena e il molo prospiciente gli ex magazzini fluviali, diventato, grazie alla decennale attività del consorzio Wunderkammer, un community hub, uno spazio ibrido capace di essere insieme avvio, garanzia e presidio dei processi di rigenerazione dell’area.

Qual è l’ecosistema urbano della darsena? Quale ruolo potrebbe giocare questo peculiare paesaggio fluviale nelle sfide legate alla transizione ecologica di Ferrara? A queste e altre domande cercherà di rispondere il laboratorio, raccogliendo nuove visioni per il molo che si affaccia sul Po di Volano, attraverso attività orientate ad una progettazione inclusiva ed inter-specie.

Domenica 10 ottobre dalle 18 alle 20, invece, la Festa dell’Aria si chiuderà con il laboratorio “YOUZ i giovani under 35 generano idee per la città sostenibile”, che attraverso la metodologia interattiva del world café si concentrerà sul tema della Darsena di Ferrara come driver della transizione ecologica della città.

YOUZ – Generazione di idee è il percorso che coinvolge i giovani dell’Emilia-Romagna raccogliendo idee e suggerimenti che porteranno alla definizione delle future politiche strategiche regionali. L’evento YOUZ di Ferrara e il laboratorio precedente fanno parte del programma della Festa dell’Aria di Ferrara, nell’ambito del progetto AirBreak, dedicato al miglioramento della qualità dell’aria in città, in occasione del Festival nazionale dello Sviluppo Sostenibile 2021.

Oltre a ospitare gli eventi nei propri spazi, il Consorzio Wunderkammer è direttamente impegnato nell’organizzazione di queste due iniziative. Il primo workshop è infatti curato insieme al Politecnico di Milano da Basso Profilo, associazione fondatrice del consorzio e dedicata alla diffusione della cultura ambientale e delle pratiche di cittadinanza attiva, con il supporto di HPO, altra consorziata specializzata in architettura. Il World Café di YOUZ vede invece la collaborazione diretta del Consorzio Wunderkammer, insieme a Basso Profilo, agli assessorati alle Politiche Giovanili e all’Ambiente del Comune di Ferrara e a Laboratori Aperti.

Per accedere agli eventi è obbligatorio presentare il Green Pass.

Per registrarsi gratuitamente ai due laboratori: https://airbreakferrara.net/ festa-dellaria

Per informazioni: info@consorziowunderkammer.org

Commenta