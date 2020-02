Data annullata di Ezralow Dance del 23 Marzo

Da: Teatro Comunale di Ferrara.

Come è noto, a seguito dell’ordinanza in materia di Covid-19 (Coronavirus) emessa dalla Regione Lombardia, firmata dal Presidente Attilio Fontana con il Ministro della Salute Roberto Speranza e valida per tutto il territorio lombardo così come il Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, sono sospese tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi o di ogni forma di riunione in luogo pubblico anche di carattere culturale, per contenere la diffusione del virus.

Per via dell’emergenza e della grave situazione in corso è stato annullato il tour di Open di Daniel Ezralow, compreso quindi anche lo spettacolo previsto presso il Teatro Comunale di Ferrara il giorno lunedì 23 marzo 2020.

Da martedì 3 marzo entro il giorno mercoledì 25 marzo p.v. saranno rimborsati i biglietti rivolgendosi presso il punto vendita, o il circuito di vendita, in cui è stato effettuato l’acquisto.

Per informazioni: 0532 202675 – biglietteria.teatro@comune.fe.it

Caos Organizzazione Spettacoli 0521-706214 – media@caosparma.org

