Date sospese e recuperate della settimana in corso

Da: Teatro Nuovo di Ferrara.

Il Teatro Nuovo di Ferrara, comunica le nuove date, che erano state sospese sospese in ottemperanza all’Ordinanza del 23 febbraio 2020 emanata dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero della Salute al fine di contrastare la diffusione del corona virus.

GAG MAN – LILLO E GREG sospesa il 27 febbraio: NUOVA DATA 13 MAGGIO ORE 21.00

BIG ONE – VOICE AND SOUND OF PINK FLOYD sospesa il 28 febbraio: NUOVA DATA 8 MAGGIO ORE 21.00

TANGO FATAL sospesa il 29 febbraio: NUOVA DATA 7 APRILE ORE 21.00

Tutti i biglietti già acquistati per questo spettacolo restano validi, mantenendo gli stessi posti per la nuova data. La biglietteria del Teatro Nuovo in Piazza Trento e Trieste, 52 Ferrara è aperta dal martedì al sabato dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; un’ora prima l’inizio di ogni spettacolo. E’ possibile contattare la biglietteria del Teatro Nuovo per ulteriori informazioni: 0532.1862055 | biglietteria@teatronuovoferrara.com

Commenta