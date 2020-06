Datemi un voucher e ci farò un piatto di pasta

Tempo di lettura: < 1 minuto

Nella vita di voucher ne ho avuti parecchi ma un voucher come quello che mi è arrivato per posta la scorsa settimana probabilmente non lo vedrò più.

Anche perché l’ho perso.

Ho messo un cartello nel palazzo con tanto di foto del voucher e promessa di sostanziosa ricompensa (ovviamente altri voucher) ma per ora non si muove niente.

Come uno si possa affezionare così tanto a un voucher l’ho capito solo adesso.

Prima pensavo fossero solo pezzi di carta, una roba tipo i fratelli un po’ scemi dei soldi ma sbagliavo di brutto.

Un voucher è davvero per sempre.

Un voucher ti capisce anche se tu lo disprezzi.

Un voucher ti insegna cose che nella vita non avresti mai pensato di imparare.

Ma vabbè, buona settimana a tutti e speriamo sia un’altra settimana in cui si legge e si sente dire “voucher” dappertutto.

Cordiali saluti.

I Don’t Belong (Fontaines DC, 2020)

Commenta