Davide Bergamini e Luca Cardi (Lega): “il Comune di Vigarano Mainarda conceda l’aula consiliare ai laureandi per discutere la tesi di laurea.”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Lega Giovani Ferrara

La recente emergenza sanitaria ha costretto il mondo dell’istruzione a rivedere programmi e svolgimento delle attività didattiche, costringendo i laureandi a discutere la tesi in modalità telematica, tra le mura di casa.

“E’ indubbio che, dopo tanti sacrifici, il momento della proclamazione sia molto importante nella vita di uno studente universitario” – a dirlo è il coordinatore provinciale della Lega Giovani, Luca Cardi – “per questo motivo stiamo chiedendo ai comuni di tutta Italia di concedere, gratuitamente, agli studenti che ne facciano richiesta l’aula consiliare per discutere la tesi, sempre in modalità telematica, ma in compagnia di parenti e amici stretti, ovviamente in numero ristretto e rispettando le misure di sicurezza.”

Nel Comune di Vigarano Mainarda, i giovani della Lega, trovano la sponda del consigliere comunale Davide Bergamini, neoresponsabile provinciale del partito che si dice: “pronto a presentare un ordine del giorno nel prossimo consiglio comunale per invitare il Sindaco e la Giunta a dare seguito alla richiesta dei ragazzi della Lega, nell’interesse di tutti i giovani di Vigarano”.

“Chiediamo quindi al Comune di Vigarano Mainarda di concedere gratuitamente la sala consiliare ai laureandi residenti nel Comune, che ne facciano richiesta, per garantire una sede degna della rilevanza dell’evento” – concludono Bergamini e Cardi.

