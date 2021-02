Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Federico Di Bisceglie – ufficio stampa Promotor Ad Classic

DE ANGELIS AL VIA ALLA COPPA BETTEGA

È una stagione che va a singhiozzo quella del motorsport classico, classico e non solo, ma la voglia di tornare ai nastri di partenza è tanta; lo dimostrano le oltre 140 vetture che saranno al via di quello che è conosciuto come il “MonteCarlo Italiano”. Ci saranno ben tr vincitori del “Monte” vero, Lancia Stratos e Audi Quattro a dare filo da torcere al pilota ferrarese Alex De Angelis, che per l’occasione sarà in coppia con il bravo navigatore mantovano Rudy Briani, giá coequipier di campioni del calibro dell’iridato Miki Biasion e del transalpino Bruno Saby. “Sarà una gara test – afferma De Angelis- ma la voglia di fare bene è tanta; abbiamo molto materiale nuovo da testare e questa è una ottima occasione per fare chilometri sulla neve, di giorno ed in notturna. La prendiamo con calma, ma staremo concentrati per poter far bene”. La gara che partirà da Bassano del Grappa sabato in mattinata, si concluderà a San Martino di Castrozza nella notte dopo aver percorso per quasi 400 chilometri, 10 passi alpini lungo le prove speciali che hanno fatto la storia del rallysmo nazionale, dal Duran al Gobbera passando per il Giau a Cortina d’Ampezzo. Come sempre l’assistenza al driver estense sarà affidata ai fedeli ed infaticabili scudieri della Promotor ed AD Classic di Ferrara.

