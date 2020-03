“Le cose d’ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare”.

Inizia così Ci vuole un fiore, scritta da Gianni Rodari e cantata da Sergio Endrigo.

Ieri, mentre la riascoltavo, pensavo ai bambini e alle bambine della classe quinta che sto frequentando e ho deciso di scriver loro questi 10 consigli. Li metto a disposizione di tutti coloro che sanno ‘guardare ed ascoltare’. Comunque la pensiate, buona lettura.

1. CONTA e racCONTA ma non farti CONTAgiare

Esercitati a fare calcoli a memoria e a risolvere problemi, fatti raccontare storie e racconta le tue emozioni a chi sa ascoltarti. Rispetta le regole che ci consigliano gli esperti;

2. CUCI, CUCIna e riCUCI

Impara a cucire, a cucinare e a fare le faccende di casa e, se hai litigato con qualcuno, prova a spiegarti meglio, cerca di capire il suo punto di vista e chiaritevi;

3. diSEGNA e di… SOGNA

Usa il disegno e la pittura per esprimere ciò che senti dentro. Usa l’immaginazione ed i sogni, ad occhi aperti e chiusi, per esprimere ciò che vorresti essere;

4. GUARDA la natura! Ti riGUARDA , salvaGUARDAla e riGUARDAti

Osserva il cielo, gli alberi, il mare e le montagne, i loro particolari e i loro cambiamenti. Rispetta la natura. Abbi cura di te: fatti del bene;

5. inCANTAti all’ascolto e CANTA senza disinCANTO

Ascolta bella musica, canta con qualcuno, impara a sperare insieme agli altri.

6. LEGGI l’oggi… ma anche lo ieri e il domani

Leggi i tuoi libri e, se non capisci, chiedi a chi ti è vicino; studia la storia, la geografia, le scienze ed immagina un futuro migliore… “È facile se ci provi”;

7. fai l’ORTO, dai suppORTO e porta confORTO

Se ne hai la possibilità, cura un orto. Aiuta in casa. Pensa a come far arrivare un pensiero e un sorriso al tuo compagno o alla tua compagna di classe con disabilità; studia come “farti sentire” da tutti ma, in particolare, dal tuo compagno o dalla tua compagna con disabilità;

8. OZIA e negOZIA

Non riempirti di cose da fare perché è proprio nei momenti di noia che nascono le idee più belle. Cerca di non imporre le tue idee agli altri piuttosto impara a contrattare provando a metterti d’accordo;

9. SCRIVI, traSCRIVI e inSCRIVI

Scrivi quello che vuoi, ricopia brani che ti piacciono ma ricordati che ciò che accade, o che si immagina, va raccontato senza scordare il contesto;

10. salta i FÒSSI ma non saltare i FÓSSI

Fai attività all’aperto e, se abiti in campagna, vai a saltare i fòssi. Impara comunque ad immedesimarti in situazioni diverse dalla tua chiedendoti cosa faresti e cosa proveresti “se tu fóssi nei panni di un altro”.

