Decolla il progetto Codigoro Green tra sostenibilità ambientale e azioni di partecipazione attiva della popolazione e delle scuole.

Tutela ambientale, condivisione e diffusione di buone pratiche di sostenibilità, valorizzazione del senso di appartenenza alla comunità, promozione ed attuazioni di iniziative ed azioni di partecipazione attiva della popolazione a tutela dell’ambiente costituiscono le fondamenta di un nuovo progetto, denominato CODIGORO GREEN, illustrato oggi alla stampa.

Quella di oggi è la prima tappa di un percorso avviato dal Comune di Codigoro, in partnership con l’Amministrazione Provinciale di Ferrara, con Clara spa, Cadf, spa, associazioni Lida e SVA – Servizio Vigilanza Ambientale di Legambiente, che si snoderà nel corso dell’anno e che vedrà il coinvolgimento attivo della popolazione e delle scuole, tra incontri pubblici e tavoli tematici, eventi en plein air, workshop e laboratori didattici, tutti uniti da un comune denominatore: contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e promuovere, al contrario, iniziative a salvaguardia di un territorio magnifico, quale è quello di Codigoro, immerso nel Parco del Delta del Po, a sua volta riconosciuto, nel giugno 2015, tredicesima riserva della Biosfera Mab Unesco.

Codigoro Green è un progetto che nel mese di settembre scorso, forte di una candidatura inter-istituzionale, fondata sulla collaborazione tra Comune di Codigoro Provincia di Ferrara, Cadf e con due associazioni di volontariato (Lida e Legambiente), ha ottenuto un finanziamento regionale di importo pari a 14.100 euro, finalizzati alla copertura dei costi di attuazione. L’Amministrazione Comunale co-finanzia il progetto di importo complessivo pari a 16.600 euro, attraverso un proprio contributo di 2.500 euro.

Sono due, quindi, i principi ispiratori di Codigoro Green, tutela ambientale e cittadinanza attiva, quest’ultimo in ossequio alla Legge Regionale 15/2018, che si prefigge l’obiettivo di far crescere le comunità locali, rafforzando i principi di convivenza civile e di appartenenza identitaria alla comunità.

Una delle prime azioni del progetto consiste nella creazione di uno o più gruppi di monitoraggio del territorio, allo scopo di mappare i luoghi sensibili, più soggetti al fenomeno di abbandono dei rifiuti.

“Abbiamo creduto molto nel bando e abbiamo sottoscritto un accordo di programma – spiega il sindaco Sabina Alice Zanardi – con più partners, cosa che ci ha permesso di acquistare un punteggio maggiore. Ci siamo classificati in un’ottima posizione in graduatoria, al 25° posto su 38 progetti finanziati e 77 presentati. La qualità del progetto è stata valutata quasi con il punteggio massimo. Si formeranno figure nuove , una sorta di sentinelle del fiume, – prosegue il Sindaco – da istituirsi in ciascuna delle nostre frazioni. Oltre a stimolare e a potenziare una coscienza civica collettiva, il Comune di Codigoro vedrà il coinvolgimento diretto dei propri cittadini e dei propri alunni, impegnati anche in attività di monitoraggio e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, perché la difesa dell’ambiente non è più un tema da rinviare a domani, ma da mettere in atto oggi e sempre. Voglio ringraziare la presidente della provincia di Ferrara Barbara Paron, il presidente di Clara Annibale Cavallari, la presidente del Cadf, Maira Passarella che, da subito hanno sposato con entusiasmo il progetto. Analogamente ringrazio il Comandante della Polizia Provinciale Claudio Castagnoli, da sempre impegnato in attività di promozione e sensibilizzazione sui temi della salvaguardia ambientale, anche nelle scuole. Estendo il ringraziamento ad Andrea Melotti e a Pierluigi Gentili, rispettivamente presidente di Lida e di SVA LEGAMBIENTE per aver aderito con entusiasmo e motivazione ad un progetto, in grado di diffondere una maggiore consapevolezza della cultura ambientale nel nostro territorio.”

Maira Passarella, Presidente del Cadf s.p.a., entusiasta per l’adesione al progetto, ha sottolineato come “è una nostra mission naturale, un nostro dovere morale, muoverci nella direzione della riduzione dei rifiuti, dato che gestiamo il servizio idrico integrato e promuoviamo attività di educazione ambientale nelle scuole. Lavorare in rete è un valore aggiunto e ci adopereremo affinchè il progetto evolva al meglio.”

Cadf spa dalla scorsa estate sta portando avanti una importante campagna di sensibilizzazione, tesa alla riduzione della plastica, denominata “100% plasti free”.

Sostegno entusiasta anche da Clara Spa, rappresentata durante la conferenza stampa dal presidente Annibale Cavallari, il quale ha rimarcato come “le fototrappole con l’applicazione delle multe a chi non rispetta l’ambiente sono un dissuasore temporaneo. Funziona l’educazione – ha aggiunto Cavallari – e da anni conduciamo attività strategiche nelle scuole con i bimbi, diffondendo i valori del rispetto ambientale e della raccolta differenziata. Questo progetto ci consente di sviluppare ulteriormente questi temi, coinvolgendo in maniera più incisiva la popolazione.”

Presenti anche Pierluigi Gentili, presidente del Servizio Vigilanza Ambientale di Legambiente e Stefano Melotti, vice presidente provinciale di Lida, partners del progetto, che vede partecipe con un ruolo di co-protagonista anche la Polizia Provinciale di Ferrara, rappresentata dal Comandante Claudio Castagnoli. Quest’ultimo, ricordando il successo della giornata ecologica che si è svolta a Mezzogoro il 30 novembre scorso, ha ribadito il pieno supporto all’attuazione del progetto Codigoro Green, “perchè la difesa dell’ambiente è un tema che tocca tutti in prima persona e non può essere rinviato a domani.” L’Assessore ai processi partecipativi Samuele Bonazza, ringraziando anche Eubios, società incaricata di coordinare il progetto, rappresentata da Tiziana Squeri, ha evidenziato che “una volta uscito il bando, ci siamo da subito orientati sul green, puntando ad una partnership consolidata, perchè riteniamo che la partecipazione attiva rafforzi il senso civico della collettività. Confidiamo – ha concluso l’Assessore Bonazza -, che alla fine possano scaturire risultati importanti, che tutti auspichiamo.”

A chiudere la presentazione, il Dirigente del Settore I, Alessandro Cartelli, il quale ha rimarcato che “questo progetto è l’ennesimo tassello di una stretegia complessa, che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti. Tante sono le iniziative svolte, ma tante altre sono in programma per i prossimi mesi, per segnare il passo nella direzione di un Comune sempre più sostenibile, proiettato all’innovazione anche in campo ambientale.”

