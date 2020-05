Decreto liquidità, Bargi (Lega E-R): “Accolto solo il 12% delle domande di finanziamento delle imprese E-R”

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

“In Emilia Romagna quasi 9 imprese su 10 non hanno ancora ricevuto il finanziamento fino a 25 mila euro previsto dal Decreto Liquidità”. L’allarme è del consigliere regionale della Lega, Stefano Bargi, che in qualità di vice presidente della Commissione regionale Bilancio ha commentato i dati dell’Ufficio Studi Lapam Confartigianato, rilanciando le difficoltà delle imprese nel dopo Coronavirus nonostante le promesse del Governo. “Addirittura il 7% rinuncia delle imprese rinuncia a questo denaro per la complessità della burocrazia. Reggio Emilia è la provincia meno virtuosa: gli istituti di credito impiegano mediamente 30 giorni per erogare un prestito, ma ora anche a Modena ne servono 45, a Bologna 42, mentre a Ferrara 13, a Ravenna e Rimini 16”. “Questo dimostra – attacca Bargi – che se le banche non rispondono il Decreto Liquidità fa acqua”. L’indagine Confartigianato Lapam ha fatto luce su un campione di circa 2.700 imprese a livello regionale. Di queste in media l’80% ha effettivamente inoltrato la domanda per l’accesso al credito, ma delle domande presentate solo il 12% è stato erogato dagli istituti di credito.

Commenta