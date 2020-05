Definire una strategia d’urto a sostegno delle imprese del nostro territorio – l’appello di Ascom Codigoro

Tempo di lettura: 2 minuti

“Riteniamo urgentissimo definire con i sindaci del territorio del basso ferrarese una terapia d’urto che possa sostenere il mondo del Commercio, del Turismo e dei Servizi”: è Massimo Biolcatti presidente della delegazione Ascom di Codigoro ad intervenire e prosegue – un percorso che è la naturale conseguenza degli accorati quanto decisi appelli inviati anche in questi giorni da parte di Ascom Confcommercio Ferrara all’attenzione di rappresentanti ferraresi in Parlamento, in Regione, in Provincia, oltre che ai sindaci dell’intero territorio. Di fronte a questa emergenza assoluta non possiamo accontentarci di soluzioni temporanee ed interlocutorie e dunque riteniamo opportuno concertare una strategia che vede risposte operative dai sindaci di Codigoro in primis Alice Zanardi – con la quale sono già avviati primi positivi contatti – ed a cascata la stessa esigenza è pressante con primi cittadini di Goro, Fiscaglia, Mesola rispettivamente Diego Viviani, Fabio Tosi e Gianni Michele Padovani, municipalità che sono comprese nel territorio della delegazione Ascom di Codigoro.

“Consapevole anche del supporto della nostra Ascom provinciale – prosegue Biolcatti – chiediamo un’azione immediata e concreta a sostegno delle imprese di vicinato nei comparti del Turismo, del Commercio, supportando e valorizzando ad esempio le eccellenze enogastronomiche che qui insistono e costituiscono un vanto per l’intera provincia. Come detto c’è necessità di iniezioni di liquidità a fondo perduto, così come della sospensione (non della semplice proroga che non risolve il problema) almeno fino alla fine dell’anno di TARI e COSAP. Così come di un’azione di pressing sul mondo bancario locale per velocizzare le pratiche liberandole da un’asfissiante burocrazia. E nell’ambito dei temi scottanti da affrontare rientrano ovviamente una sensibilizzazione sul nodo affitti ed una corposa moratoria delle utenze (acqua, gas, luce…). Questo territorio ha necessità di risposte condivise ed immediate ed in questo senso ci auguriamo che anche i sindaci di questo territorio seguano l’esempio di Ferrara riaprendo anticipatamente i negozi l’11 maggio” conclude il presidente di Ascom Codigoro.

