Diari scolastici per gli studenti di primarie, scuole per l’infanzia e anche scuole medie

Da: Comune di Bondeno

Per molti studenti, questi sono i giorni dedicati alla preparazione degli esami, il Comune però si sta già attivando per accogliere i ragazzi nel prossimo anno scolastico. Con un dono, che sarà distribuito all’inizio dell’attività didattica e che permetterà alle famiglie di avere, almeno, una preoccupazione in meno durante il mese di settembre. Il Comune di Bondeno annuncia infatti di avere preparato circa 900 diari, che saranno distribuiti all’inizio dell’attività scolastica ai bambini dei diversi gradi di studio. “Nelle scorse settimane abbiamo pubblicato una determina a contrarre per la pubblicazione dei diari, che sono stati curati graficamente e nei testi dai nostri uffici. La novità di quest’anno” – assicura l’Assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri – “sarà quella di vedere i diari distribuiti in versione “Smarty” per i bambini più piccoli della scuola primaria come già avvenuto gli anni scorsi ed altri, dall’approccio giovane e moderno, rivolto agli studenti delle Secondarie di secondo grado”. Nel dettaglio, per l’anno scolastico 2020-2021, verranno distribuiti i diari di tipo “Smarty” per i più piccoli, pubblicati in 550 copie, e quelli in versione “2.0” per gli alunni più grandi, distribuiti in 350 copie. Verranno inoltre distribuiti a tutti i docenti. Incaricata della pubblicazione è stata la ditta Gruppo Spaggiari Spa di Parma. L’affidabilità dell’operatore, cui il Comune si era già affidato in passato, ha orientato la scelta per la stampa dei diari di quest’anno. Come ormai consuetudine, poi, il diario della scuola primaria avrà una copertina creata appositamente dagli studenti che hanno partecipato al Concorso “Vinci la Copertina” e un “cuore” riferito al territorio. Ovvero, la copertina sarà anche quest’anno la rappresentazione grafica di un disegno pubblicato da uno studente, risultato vincitore nel concorso rivolto alle scuole. I cui disegni premiati sono stati selezionati da una commissione tecnica guidata dal maestro d’arte Gianni Cestari. “I disegni saranno esposti in una mostra che organizzeremo appena le circostanze lo permetteranno. Riguardo ai contenuti, il diario sarà dedicato a diversi personaggi che hanno intrecciato la loro vita al nostro paese e in particolare alla figura di Teodoro Bonati, l’ingegnere idraulico che si permise di contraddire Napoleone e che è stato il progettista di alcune delle opere più significative di un territorio che convive da sempre con le acque. Tutto questo perché vorremmo che il diario non fosse soltanto uno strumento per annotare compiti e informazioni da parte della scuola alle famiglie, ma uno supporto alla conoscenza, in particolare alla storia locale”.

