Da: Ufficio Stampa Diccap Ferrara

I Sindacati DICCAP (Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali) e Sinusca (Sindacato Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe) desiderano replicare a due articoli pubblicati su due testate locali in data 14/08/2020 e in data 15/08/2020. Rispettivamente in uno si definisce < >, mentre nell’altro < >. Leggendo questi due articoli ci è balzato agli occhi come il nostro comunicato stampa del 12/08/2020 sia però stato oggetto di numerosi e significativi tagli. Concordiamo quindi che possa apparire Curioso, e in certa misura emblematico oltre che ancora Curioso e bizzarro……ma per fortuna, aldilà dell’altro modo di vedere le cose (o di interpretare gli scritti), non abbiamo bisogno di approvazioni o di schierarci con nessuno per difendere il lavoro e i nostri colleghi. Ribadiamo infatti, se non fosse stato sufficientemente chiaro, quello già indicato nel nostro comunicato, ovvero che nostra intenzione è sottolineare il sostegno all’operato dei dipendenti aldilà del dibattito politico nel quale non è nostro obbiettivo entrare proprio perché non siamo il sindacato di nessuna parte politica. Non ci risulta infatti di avere ricevuto nessuna delega sindacale da parte di nessun esponente della Giunta comunale o del Consiglio, di fatti non per nulla abbiamo evidenziato come gli interventi da parte dell’amministrazione dovranno essere presi in tempi rapidi ritenendo necessarie assunzioni o comunque immissioni di personale comunale già dipendente, un aggiornamento delle indennità e della progettualità con un deciso investimento, anche strumentale, in un ambito appunto che se non riorganizzato adeguatamente potrebbe rischiare l’implosione. E anche qui non ci pare di aver rappresentato la parte datoriale, anzi. Tant’è che infatti nel nostro comunicato abbiamo evidenziato come per la Consigliera Ferraresi si ritengano inviolabili prerogative le proprie e di diritto interpellanze verso la maggioranza quale consigliere di opposizione. Ci corre l’obbligo, in ogni caso, di ringraziare per la sopraggiunta precisazione della Consigliera Ferraresi relativamente al fatto che la sua interpellanza nulla ha contro i dipendenti comunali, e quindi nel merito delle proposte che potrebbero essere avanzate per addivenire ad un servizio più funzionale per cittadini e dipendenti ci confermiamo disponibili ad incontrarLa, come faremmo con qualsiasi consigliere comunale di qualsiasi schieramento politico con l’unico, imprescindibile e sempre marcato spirito che la tutela del lavoro sarà sempre il positivo riscontro verso <<[…]lui, l’utente finale, un cittadino come noi, che […] troverà sempre quelle donne e quegli uomini dei comuni pronti ad ascoltarlo e a svolgere il loro lavoro come hanno sempre fatto, con innumerevoli difficoltà, con risorse sempre più risicate […]>>, per citare una recente lettera aperta che abbiamo pubblicato su diverse testate giornalistiche proprio per la sensibilizzazione sul tema riguardante il miglioramento del servizio pubblico, anche attraverso la valorizzazione del personale. I nostri recapiti sono pubblici e sulla nostra pagina Facebook Diccap Sulpl Ferrara-Rovigo, dove sono reperibili, dedicata sia a chi è nostro iscritto e a chi ci vuole conoscere, si potranno così trovare molte informazioni sull’attività sindacale che svolgiamo e l’ulteriore conferma a quanto sopra posto in evidenza.

