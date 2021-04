Difesa del suolo: A Massa Fiscaglia (Fe), conclusi gli interventi sul Po di Volano per rimettere in sicurezza la viabilità sulla Via del mare.

Realizzato un intervento da oltre 110mila euro finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per ricostruire le difese delle sponde del fiume e le opere di contenimento delle frane causate dal maltempo.

Bologna – Torna in totale sicurezza la viabilità sulla Via del mare a Massa Fiscaglia, nel ferrarese, dove è stato eseguito un lavoro minuzioso per ricostruire un ampio tratto franato della sponda destra del Po di Volano.Sistemata anchela sede stradale, crollata a valle del ponte sulla Strada provinciale 15.

“L’intervento ultimato, dal valore di circa 111mila euro, ha permesso di riparare i danni causati dal maltempo che avevano provocato un’importante erosione della sponda del fiume e il conseguente collasso della banchina stradale su via Riviera Canani, l’arteria che costeggia il corso d’acqua”, spiega l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo-. Già a poche ore dal crollo, i tecnici dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile avevano rilevato un elevato rischio per l’incolumità dei cittadini e il transito sulla strada era stato consentito solo a senso alternato”.

I lavori, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e realizzati dall’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile in collaborazione con il Comune di Fiscaglia, hanno riguardato il consolidamento della sponda destra con una costruzione in massi ciclopici – tra i 600 e 1000 chilogrammi di peso – estesa per circa 100 metri, lungo tutta la scarpata interna.

La sommità dell’opera è stata rivestita con pietrame di piccole dimensioni.

Il posizionamento di materiali sull’alveo ha garantito l’allargamento con terra di recupero della banchina stradale – circa un metro e mezzo rispetto alla sezione originaria -, per una maggiore sicurezza e per prevenire futuri franamenti.

“Ora la viabilità è pienamente ripristinata- conclude Priolo-. Si sono così superate le criticità finora riscontrate a causa delle conseguenze degli eventi meteo particolarmente avversi che avevano colpito questa strada: un definitivo passo avanti per il pieno ritorno alla normalità, a netto vantaggio della popolazione che utilizza questa strada per la mobilità quotidiana”.

Tutte le informazioni sui lavori in corso in Emilia-Romagna per la sicurezza del territorio sul sito: https://www.regione.emilia-romagna.it/territoriosicuro.