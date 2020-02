Dimissioni della Consigliera Comunale, Camilla Martinucci.

Da: Ferrara Cambia.

Oggi la nostra Consigliera Comunale Camilla Martinucci ha rassegnato le proprie dimissioni. Questa la sua dichiarazione:

“A malincuore e con una scelta assai sofferta, ho rassegnato in data odierna le mie dimissioni da Consigliere Comunale. Si tratta di una decisione dettata da un’importante opportunità lavorativa in Lombardia che non mi consentirebbe di svolgere compiutamente questo ruolo.

L’esperienza della campagna elettorale a fianco di un fantastico gruppo di persone coagulate da Andrea Maggi e quella, sia pur breve, di Consigliere Comunale a fianco di Francesco Carità, Massimiliano Guerzoni e dell’Assessore Travagli, hanno rappresentato e rappresenteranno sempre un momento significativo e indimenticabile della mia vita, anche sotto l’aspetto umano.

Ferrara Cambia è una realtà vitale, formata da persone competenti unite dal comune desiderio di contribuire al bene di Ferrara e che si stanno adoperando per renderla un luogo migliore in cui vivere, studiare e investire. Auguro a Ferrara Cambia e a tutta la squadra di continuare, guidati dai valori che ci rappresentano, l’ottimo lavoro avviato a fianco del Sindaco.”

