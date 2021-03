Distretto Centro-Nord: Marco Sandri, è il nuovo direttore.

Tempo di lettura: 4 minuti

Monica Calamai, direttrice Generale dell’azienda USL di Ferrara, ha presentato alla stampa locale il nuovo direttore del distretto Centro Nord Marco Sandri, nomina che effettiva dal primo di aprile 2021. Intervenuti alla presentazione Cristina Coletti, Assessore del Comune di Ferrara, Anna Gualandi, direttore Amministrativo ed Emanuele Ciotti direttore sanitario dell’Azienda.

“La conferenza ci sembrava importante per dare un segno di solidità e stabilità che si vuole dare a al distretto Centro Nord. Un distretto di tutto rispetto per dimensioni e complessità”, così Monica Calamai, direttore generale dell’Azienda USL, ha aperto la conferenza stampa presentando il dott. Sandri. “Una persona conosciuta e stimata per l’attività professionale svolta in questi anni nella sanità ferrarese. Ora per tutti e tre i distretti si sono completate le nomine e siamo contenti che le persone individuate siano tutti della provincia; è infatti una condizione a mio parere importante perché conoscono il territorio locale e le istituzioni. È questo un valore aggiunto che ha fatto parte delle tante valutazioni fatte per la scelta oltre alle importanti competenze. Per un direttore di distretto è fondamentale la sinergia e la collaborazione con le istituzioni”.

Così si è espresso Marco Sandri, neo direttore del distretto Centro Nord: “innanzitutto desidero ringraziare la Direttrice Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Ferrara, Monica Calamai, per avermi assegnato questo importante incarico, che mi appresto ad intraprendere con grande entusiasmo e che arriva dopo oltre trent’anni trascorsi in ambito ospedaliero e più precisamente nella Direzione Sanitaria dell’Arcispedale S. Anna Di Ferrara. Nel corso di questa lunga esperienza lavorativa, iniziata nella seconda metà degli anni ’80 nella Direzione Sanitaria dell’allora Servizio Assistenza Ospedaliera U.S.L. 31. Nel corso della mia esperienza lavorativa ho potuto sempre più constatare ed apprezzare l’importanza della necessità di tendere ad un sempre più accentuato livello di collaborazione tra realtà ospedaliera e realtà territoriale per il raggiungimento di un obiettivo sempre più importante che consiste di garantire ai cittadini, durante la fase acuta della malattia, l’assistenza necessaria ovviamente in ambito ospedaliero per poi garantire la necessaria assistenza nella fase post acuta in setting assistenziali extra ospedalieri e, correlativamente, attuare tutte le azioni necessarie ad una realizzazione sempre più puntuale e tempestiva di quanto a ciò attiene ovviamente con la collaborazione di tutte le parti interessate. Desidero, inoltre, rivolgere un saluto ed un ringraziamento alla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, ai miei colleghi della Direzione Medica ed a tutti i Professionisti con cui ho collaborato per tanti anni”.

Per Cristina Coletti, Assessore del Comune di Ferrara “è innegabile che la figura del direttore del distretto è fondamentale per il nostro territorio. Per questo motivo quando abbiamo avuto la proposta da parte della direzione dell’azienda USL è stata accolta favorevolmente e, allo stesso modo, è stata accolta favorevolmente anche da parte dei Sindaci dei Comuni che fanno di questo distretto. Il dott. Sandri sarà di grande supporto per le progettualità che saranno messe in campo per il nostro territorio. Voglio rimarcare l’attenzione dell’azienda USL per aver sempre scelto persone con grande professionalità per il distretto come il dott. Cardelli, poi la dott.ssa Ferraresi e adesso il dott. Sandri.

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE Dott. Marco Sandri:

Laurea in Medicina e Chirurgia e successiva abilitazione professionale conseguite presso l’Università degli Studi di Ferrara.Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

Attività Professionale in ambito generale:

Inizialmente Medico di Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri presso la Direzione Sanitaria del Servizio Assistenza Ospedaliera dell’USL n.31 di Ferrara. Successivamente Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio presso l’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara ricoprendo vari incarichi sia in ambito organizzativo sia in ambito formativo oltre alla partecipazione a numerose Commissioni e Gruppi di Lavoro Aziendali ed Interaziendali tra questi Il Gruppo di lavoro Interaziendale correlato alla realizzazione della Città della Salute “Cittadella S. Rocco” Di Ferrara.

Attività di Formazione Aggiornamento Professionale: Autore di varie pubblicazioni inerenti la disciplina e l’ambito lavorativo. Partecipazione a numerosi Corsi di Aggiornamento, Convegni, Congressi, Master, tra questi si evidenzia la Partecipazione al Master M.I.M.S.: Master Annuale In Management Sanitario c/o S.D.A. Bocconi di Milano. Autore di comunicazioni a congressi pubblicate su atti di Convegni/ Congressi.

Attività di Docenza: Attività di insegnamento nella Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ferrara.

