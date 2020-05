Distribuzione di mascherine: si inizia da Comacchio martedì 26 maggio

Tempo di lettura: < 1 minuto

FASE 2: distribuzione di mascherine, fornite dall’Agenzia Protezione Civile regionale, a partire da martedì 26 maggio a Comacchio, in Piazza Folegatti, e via via, nei giorni a seguire, su tutto il territorio comunale. I punti di distribuzione saranno collocati davanti alle sedi delle delegazioni nelle frazioni e degli IAT nelle varie località. La distribuzione, che sarà curata dall’associazione Trepponti della Protezione Civile e dal Gruppo Scout di Porto Garibaldi, prevede la consegna di una busta contenente due mascherine – chirurgiche e monouso – per tutti i gli 11.000 capofamiglia annoverati negli elenchi anagrafici del Comune: liste anagrafiche che i volontari consulteranno per regolare la diffusione.

