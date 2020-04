Domani riapre il mercato di Comacchio, giovedì quello di Porto Garibaldi

Tempo di lettura: < 1 minuto

Prove di normalità: ripartono i mercati settimanali. Domani, mercoledì 29 aprile, riapre il mercato settimanale di Comacchio mentre giovedì 30 quello di Porto Garibaldi. L’apertura, in base al Decreto del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini (n. 66 del 22 aprile scorso), è consentita unicamente alle attività autorizzate alla vendita in via esclusiva di generi alimentari, sino al 3 maggio 2020. Ovviamente le postazioni di vendita dovranno essere recintate per garantire le misure di sicurezza anti contagio: gli accessi alle aree di vendita saranno regolati e sorvegliati da personale a carico delle associazioni di categoria. Infatti, in questa fase, il coinvolgimento delle Associazioni di Categoria permetterà il controllo dei flussi dei clienti e la gestione di eventuali code davanti alle postazioni.

L’inizio delle operazioni di vendita è fissato per le ore 7,45, mentre rimane in variato il termine consueto per la chiusura alle ore 14.00.

L’ordinanza firmata dal dirigente del Servizio Commercio Fabrizio Di Blasio affida il necessario controllo delle disposizioni alla Polizia Municipale.

